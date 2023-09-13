عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب جولاته بقرية الشبراوين.. محافظ الشرقية يكلف بشن حملات نظافة ورفع الإشغالات

حملات نظافة
حملات نظافة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة ههيا بشن حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بمدخل قرية الشبراوين بالإضافة إلى مراجعه وصيانة أعمدة الإنارة وترشيد إستهلاكها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

بتكلفة 83 مليون جنيه.. افتتاح 29 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة في الشرقية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ههيا حملة نظافة شاملة شملت مدخل قرية الشبراوين التابعة للوحدة المحليه بالمهديه وكذلك رفع تراكمات القمامة من أمام المصالح الحكوميه وصيانة أعمدة الكهرباء وترشيد الإنارة بطريق بحر مويس الغربى والطريق الواصل بين قرية صبيح وطريق بحر مويس ومدخل قرية الشبراوين ، فضلاً عن تهذيب وتسويه الطريق بالجليدر واللودر ورش المياه وتهيئته امام حركة السيارات والماره.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى للمتابعه الميدانية المستمرة على أرض الواقع للخدمات وتوجيه كافه الجهود لتحسينها وتقديم أفضل الخدمات إليهم.

أعمدة الكهرباء الاجهزة التنفيذية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشباب والرياضة المصالح الحكومية تراكمات القمامة حملات نظافة صيانة أعمدة الإنارة رفع تراكمات القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

موضوعات متعلقة

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني بعدد من مدارس الشرقية

ضبط سلع تموينية مدعمة قبل تهريبها داخل أحد مصانع تعبئة زيوت الطعام بالشرقية

افتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 26 مليون جنيه بمركز أولاد صقر

بتكلفة 83 مليون جنيه.. افتتاح 29 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة في الشرقية

مصرع شخص في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى شيفروليه بالشرقية

مصرع طفل غرقا بمياه ترعة بالشرقية

مصرع شخص غرقا بمياه ترعة بالشرقية

زراعة الشرقية تُنظم يوم حصاد لمحصول السمسم المحمل على القطن

ترشيحاتنا

بعد الدعم الروسي.. الأمم المتحدة تطالب باحترام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني

توجيهات مهمة بشأن رغيف العيش والسلع التموينية.. اعرف الوزارة عملت إيه؟

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

من أول يوم بمنصبه.. الكونجرس يكشف تفاصيل عزل بايدن

هيئة الإغاثة الليبية: تنقصنا فرق متخصصة لسرعة إنقاذ المصابين وانتشال جثث الضحايا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأزرق الجريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان لافت

جميع الأنواع.. خبير تغذية يكشف عن فوائد حلوى المولد النبوي

نايمة على البيانو.. رانيا يوسف تثير الجدل عبر إنستجرام بسبب سعر الفستان|شاهد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

فيديو

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ