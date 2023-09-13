عقب جولاته بقرية الشبراوين.. محافظ الشرقية يكلف بشن حملات نظافة ورفع الإشغالات

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة ههيا بشن حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بمدخل قرية الشبراوين بالإضافة إلى مراجعه وصيانة أعمدة الإنارة وترشيد إستهلاكها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ههيا حملة نظافة شاملة شملت مدخل قرية الشبراوين التابعة للوحدة المحليه بالمهديه وكذلك رفع تراكمات القمامة من أمام المصالح الحكوميه وصيانة أعمدة الكهرباء وترشيد الإنارة بطريق بحر مويس الغربى والطريق الواصل بين قرية صبيح وطريق بحر مويس ومدخل قرية الشبراوين ، فضلاً عن تهذيب وتسويه الطريق بالجليدر واللودر ورش المياه وتهيئته امام حركة السيارات والماره.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى للمتابعه الميدانية المستمرة على أرض الواقع للخدمات وتوجيه كافه الجهود لتحسينها وتقديم أفضل الخدمات إليهم.