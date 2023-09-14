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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل يمكنك اقتناءه؟ شاهد أصعب كتاب للقراءة في العالم

هل يمكنك اقتناءه؟
هل يمكنك اقتناءه؟ شاهد أصعب كتاب للقراءة في العالم

على عكس طرق الطباعة في الكتب العادية، فقد وصل إلى رفوف المملكة المتحدة البريطانية حاليا كتاب وصف بأنه الأصعب قراءة على الإطلاق في العالم. 

الكتاب يمثل تحديا كبيرا لمن أردا اقتناءه، حيث يعد تجربة قراءة غير مريحة في مواضيع غير مريحة نفسية للكثيرين، حيث تسلط الضوء على عدم المساواة الصحية في المملكة المتحدة للأشخاص المهمشين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الوبائي، والسرطان. 

ولفت التقرير الذي نشرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الخميس، بشأن الكتاب إلى أنه مر 75 عاما على إنشاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مضيفا: “في عام 2023 لا تزال بريطانيا تعاني من عدم المساواة في مجال الرعاية الصحية، وأولئك الذين يعيشون على الهوامش لا يحصلون جميعا على نفس المستوى من الرعاية”.

وكتب المؤرخ والكاتب والمذيع وصانع الأفلام المشهور عالميا البروفيسور ديفيد أولوسوجا، مقدمة الكتاب، قائلا: “كانت المجتمعات البشرية دائما غير متكافئة، وأظهر البشر دائما ميلا إلى التراجع عن معدلات الأمراض المرتفعة، لكم دائما يتم منح الأثرياء وذوي العلاقات الجيدة إمكانية الوصول إلى الرعاية والعلاج الذي حرم منه الفقراء والمهمشون".

أصعب كتاب للقراءة في العالم 

وتابع في مقدمة الكتاب الموصوف بـ “الأصعب قراءة في العالم”: “يتم دفع الأفراد إلى الهوامش بسبب طبقتهم الاجتماعية أو عرقهم أو انتمائهم العرقي أو جنسهم أو فقرهم، وعندما يواجه هؤلاء الأشخاص المرض، فإن النتيجة هي تفاقم عدم المساواة الصحية، كما هو الحال مع العديد من الشهادات الشخصية في الكتاب، ومن الواضح أن الأنماط التاريخية من عدم المساواة والتهميش لم تُترك للتاريخ”، إنها تؤثر على الحياة وتشكل النتائج في مجتمعنا الآن حتى في هذا القرن". 

وواصل: “بفضل تصميم الكلمات غير البديهي والصعب، يعد الكتاب صعب القراءة لأن القصص الموجودة في الهوامش تحكي، في بعض الأحيان، حكايات تهميش تفطر القلب، إنها غير مفلترة وغير محررة وهي بالكامل كلمات أولئك الذين عاشوا هذه التجارب”.

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مصر‭ ‬مع‭ ‬الكبار.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

 أصعب كتاب للقراءة في العالم 
 أصعب كتاب للقراءة في العالم 

 

 

 

 

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