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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول الفول.. تفاصيل

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشورا علي صفحته الشخصية بفيسبوك عن الفول. 

 وقال الدكتور جمال شعبان إن الفول نعمة من عند ربنا يا رب احفظها من الزوال فهو غني بالبروتين والألياف الحديد وفيتامين بي

وأشار جمال إلى أن الفول مهم للوقاية من مرض السكر حيث إنه يحتوي علي نسبة بروتين نباتي عالية جداً

ويحتوي علي  نسبة ألياف عالية جداً وأكد شعبان شئ مهم جدا أن الفول ينشط هرمونات الجهاز الهضمي وينشط الأنسولين و ينشط 3 هرمونات شبع كما يحتوي الفول علي هرمون اسمه جي إل بي 1 ويستخدمه  الأطباء  في علاج السكر

 وتابع " يحتوي الفول علي هرمون تاني و اسمه بي واي واي  وده هرمون مهم جداً لقفل الشهية وهرمون تالت اسمه اميلين لذا الفول مهم للوقاية من  جلطات القلب وتصلب الشرايين ويخفض الكولسترول الألياف  الموجودة في الفول ومضادات الأكسدة التي تقي من  
السرطان ويستخدم  للوقاية من  وعلاج التهابات الأعصاب والوقاية من وعلاج الأنيميا كما أن إضافة زيت الزيتون الطازج  والبيض  والليمون والكمون 
تزيد من فوائد الفول.. هتقول لي بيرفع مستوي يوريك اسيد وبيعمل نقرس هاقول لك
( قال تعالي: كلو واشربوا ولا تسرفوا).. هتقول لي عندي حساسية منه .. هاقول لك حظك بقي شوف البدايل زي اللوبيا والفاصوليا والحبوب الكاملة.  

#اللهم_أدم_علينا_نعمة_الفول

استشارى امراض القلب الدكتور جمال شعبان تناول الفول فوائد الفول امراض القلب

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