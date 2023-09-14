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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4%

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4%، وجاء ذلك في الوقت الذي جاءت فيه التوقعات بالإبقاء علي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.25%.

وفي وقت سابق، اعتقد بنك مورجان ستانلي الأمريكي، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعني أن البنك المركزي الأوروبي لن يقوم بمزيد من رفع أسعار الفائدة، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة “بلومبرج الشرق”.

وبحسب اقتصاديين في بنك الاستثمار الأميركي، فإن البيانات التي صدرت هذا الأسبوع تظهر تباطؤ تضخم قطاع الخدمات في منطقة اليورو في أعقاب مؤشرات تظهر تدهوراً سريعاً في الاقتصاد، وهو ما رجح كفة الميزان لصالح توقف صانعي السياسات هذا الشهر عن رفع أسعار الفائدة.

وكانت تقديراتهم السابقة تشير إلى زيادة أخرى في سبتمبر، لكنهم يتوقعون الآن أن رفع أسعار الفائدة قي يوليو الماضي والذي كان الرفع السابع على التوالي هو الأخير.

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