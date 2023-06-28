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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب رفع الفائدة.. رئيسة وزراء إيطاليا تفتح النار على البنك المركزي الأوروبي

رئيسة الوزراء الإيطالية
رئيسة الوزراء الإيطالية

انتقدت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، البنك المركزي الأوروبي بسبب الاستمرار في رفع الفائدة بشكل متكرر، قائلة إن البنك الأوروبي يتبع نهجاً مفرطاً في التبسيط يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، في كلمة أمام البرلمان الإيطالي: "من الصواب محاربة التضخم بشكل حاسم، لكن بالنسبة للعديد من الناس فإن الوصفة المبسطة لرفع معدلات الفائدة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي لا تبدو هي المسار الصحيح".

ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عاماً هذا الشهر، مشيرا إلى أن رفع الفائدة للمرة الـ 9 على التوالي هو أمر مؤكد في يوليو القادم، وذلك بسبب التوقعات بأن تظل نسب التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2% حتى نهاية عام 2025.

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وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن رهانات المتداولين على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، تعززت بعدما دعمت أرقام التضخم الأعلى من المتوقَّع في المملكة المتحدة دوافع تشديد السياسة النقدية.

تُرجح أسواق المال الوصول إلى ذروة الفائدة عند 4% بحلول أكتوبر المقبل، فيما تعتبر رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع الشهر المقبل شبه مؤكد، بحسب ما أوضحت عقود مبادلات الائتمان التي تركز على مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية. 

وكانت آخر مرة توقَّع فيها المتداولون وصول الفائدة لمثل هذا المستوى في مارس الماضي.

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