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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. المجر تحذر من كارثة وشيكة في أوروبا.. تفاصيل

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الإثنين، إن أوروبا تقترب بكل معنى الكلمة من كارثة، لأنها ليست مستعدة للتخلي عن رهان الحرب.

وكتب زيجارتو، على وسائل التواصل الاجتماعي: "أوروبا تقترب بكل معنى الكلمة من الكارثة… الآن سيظل من الممكن منع وقوع كارثة أكبر وإنقاذ آلاف الأرواح، ولكن من أجل ذلك سيكون من الضروري الخروج من الرهان العسكري. لكنني بالفعل ليس لدي أوهام بأن هذا سيحدث اليوم في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج”.

ومنذ بداية الصراع، عارضت المجر باستمرار فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

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وأصدر برلمان المجر في مارس 2022 مرسومًا يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضيها.

وأكد زيجارتو، أن بودابست تسعى إلى تأمين أراضي ترانسكارباثيا، حيث يعيش المجريون، لأن توريد الأسلحة عبر أراضيها سيصبح هدفًا عسكريًا مشروعًا لروسيا.

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