أوكرانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتسريع هزيمة روسيا بهذا الأمر

حث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على "تسريع هزيمة روسيا" من خلال زيادة الدعم لأوكرانيا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فأن كوليبا، الذي كان يشارك في اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي، قال على حسابه بموقع "تويتر" إن حقيقة أن الدبابات تحركت نحو موسكو خلال محاولة تمرد تظهر أن "أوكرانيا ستنتصر".

ويوم الجمعة، قال مسؤولون إن وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي سيوافقون على دفعة قدرها 3.5 مليار يورو (3.81 مليار دولار) لصندوق المساعدات العسكرية المستخدمة لتمويل الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا.

وقالوا إنه من المتوقع أن يرفع الوزراء السقف المالي في منشأة السلام الأوروبية (EPF) - وهو صندوق خصص بالفعل حوالي 5.6 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا - في اجتماع في لوكسمبورج يوم الاثنين.

ومع ذلك، تواصل المجر منع تخصيص شريحة أخرى من 500 مليون يورو لصندوق أوكرانيا، وفقا للمسؤولين.

وقالت بودابست، إنها لن ترفع حتى تزيل كييف البنك الهنجاري OTP (OTPB.BU) من قائمة الشركات التي تراها "الرعاة الدوليين" لحرب روسيا في أوكرانيا.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي شريطة عدم الكشف عن هويته: "يوم الاثنين، سيتم اتخاذ قرار لتوضيح منشأة السلام الأوروبية بمقدار 3.5 مليار يورو".