بحرا وجوا.. أوكرانيا تكشف تفاصيل قصف روسي خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم، الإثنين، اعتراض صاروخين و7 مسيرات أطلقتهم روسيا خلال الليل.

كما اشارت الوزارة الأوكرانية إلى إطلاق 3 صوااريخ كاليبر من غواصة في البحر الأسود.

وقالت نائبة وزير الدفاع في أوكرانيا، حنا ماليار، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا استعادت حوالي 130 كيلومترا مربعا (50 ميلًا مربعًا) من القوات الروسية على طول خط المواجهة الجنوبية منذ بداية الهجوم المضاد.

وقال ماليار للمذيع الوطني: "الوضع في الجنوب لم يخضع لتغييرات كبيرة على مدار الأسبوع الماضي".

وأضافت أنه على طول الجزء الشرقي من خط المواجهة، والذي يتضمن اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، فقد حدث حوالي 250 مباراة قتالية خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن الجيش الأوكراني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 225 ألفا و580 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا أربعة آلاف و31 دبابة وسبعة آلاف و820 من المركبات المدرعة و4 آلاف و55 من النظم المدفعية و624 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و383 من أنظمة الدفاع الجوي و314 طائرة مقاتلة و308 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و751 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 557 من المعدات الخاصة و3 آلاف و482 طائرة مسيرة وإسقاط 1259 من صواريخ كروز".