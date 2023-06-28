رئيسة وزراء إيطاليا: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تقليص الاعتماد الاقتصادي على الصين

قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تقليص الاعتماد الاقتصادي على الصين.

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية، أن الصين التعتبر غريم اقتصادي منظم لـ أوروبا، لذلك لابد من تقليل الاعتماد على استيراد المنتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.

وفي وقت سابق، قال أمين العام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إن الصين ليست عدوا للحلف، ولكن يجب على أعضائه ألا يسمحوا بالاعتماد على الصين في عدد من المجالات بما فيها إمدادات المواد الخام.

وأضاف ستولتنبرج خلال تعليقه على المحدثات بين المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، أنه لا يوجد حديث عن الانقسام الاقتصادي أو العزلة في بلاد الحلف لأن الصين ليست عدونا ويجب أن يكون هناك تواصل وثيق بيننا، ولكن لا يتمكن الاعتماد عليها في العديد من المجالات الجوية خاصة إمدادات المواد الخام.