بايدن: الصين تعاني من مشاكل خطيرة

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الصين تواجه مشاكل خطيرة للغاية.

جاء ذلك خلال كلمة للصحفيين لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في ولاية ماريلاند الأمريكية.

ورفض بايدن الخوض في التفاصيل والتحدث عن التحديات التي تواجهها الصين، واكتفى بالإشارة إلى أن بكين لديها "مشاكل ضخمة".

في الوقت نفسه، أشارت "رويترز"، إلى أن الرئيس الأمريكي خلال حملة التبرعات ذاتها قال إن الاقتصاد الأمريكي "قوي" ولا يتوقع ركودا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المنافسة مع الصين، والجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة التي يقوم بها هما أكبر التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة الآن.

كما وصف بايدن نظيره الصيني شي جين بينج بأنه ديكتاتور، مضيفًا أن شي شعر بالحرج الشديد عندما انفجر بالون صيني عن مساره فوق الولايات المتحدة مؤخرًا، ما تسبب في توتر جديد بين البلدين.