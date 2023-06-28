صفعة جديدة من أمريكا لـ الصين بشأن صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض قيود جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يأتي ذلك مع تزايد المخاوف على قوة التكنولوجيا في أيدي المنافسين الأمريكيين، وفقًا لأشخاص مطلعين على الموقف.

وانخفضت أسهم شركات إنفيديا والأجهزة المصغرة المتقدمة (إيه إم دي) بنحو 1.4%.

وتعد إنفيديا وميكرون وإيه إم دي من بين صانعي الرقائق الأمريكيين الذين وقعوا في مرمى النيران بين الصين وإدارة بايدن.

وفي سبتمبر الماضي، قالت إنفيديا إن المسؤولين الأمريكيين طلبوا من الشركة التوقف عن تصدير اثنين من أفضل شرائح الحوسبة لأعمال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وقال التقرير إن وزارة التجارة ستوقف شحنات الرقائق التي تصنعها Nvidia وشركات الرقائق الأخرى للعملاء في الصين في وقت مبكر من يوليو.

ولم ترد وزارة التجارة على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وأضاف التقرير أن القيود الجديدة التي تدرسها الإدارة ستحظر بيع حتى رقائق A800 بدون ترخيص.