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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر الأفريقي.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية الجزائر

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق  تاريخ مواجهات الأهلي  ضد أندية الجزائر عبر حسابة بموقع فيسبوك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي غدا .

و كتب أحمد حسن : مواجهات الأهلي ضد أندية الجزائر، ٢٣ لعب ،١١ فوز ، ٧ خسارة ،٥ تعادل وله  ٣٢ هدف وعليه ١٩.
 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي، والمقررة إقامتها في التاسعة مساء غد، الجمعة، على نفس الملعب.


ويقود المران السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تنفيذها في مباراة السوبر الأفريقي.

ويلقي السويسري محاضرة فنية اليوم، لشرح نقاط القوة والضعف في المنافس، مع مشاهدة بعض التسجيلات للفريق الجزائري في مبارياته الأخيرة، لتجهيز الخطة اللازمة للفوز باللقب.

 

- الأهلي الأهلي واتحاد الجزائر الاهلي و الاتحاد أحمد حسن

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