الحرارة داخلة على الخمسين | رصد صيف صادم في إسبانيا

سجلت إسبانيا هذا العام ثالث أحر صيف لها منذ بدء السجلات الرسمية قبل 62 عامًا، حسبما ذكرت السلطات اليوم الخميس، حيث بلغت درجات الحرارة ذروتها عند 46.8 درجة مئوية مع استمرار الجفاف الشديد في البلاد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، إن “متوسط درجة الحرارة في الصيف كان 1.3 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي”.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأسبوع الماضي إن الشهر الماضي لم يكن فقط شهر أغسطس الأكثر سخونة في العالم الذي سجله العلماء على الإطلاق. وكان أيضًا ثاني أكثر الشهور سخونة بعد يوليو 2023.

منذ عام 1961، ارتفع متوسط درجة الحرارة في البر الرئيسي لإسبانيا بمقدار 1.6 درجة مئوية، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الإسبانية.

كان الصيفان الأكثر حرارة في إسبانيا في عامي 2022 و2003.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، إن الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام في إسبانيا تعادل نفس الفترات في عامي 2022 و2020 باعتبارها الفترة الأكثر سخونة التي تم تسجيلها على الإطلاق في البلاد خلال تلك الأشهر.

وفي الوقت نفسه، كان هذا الصيف هو الأكثر هطولاً للأمطار منذ مطلع القرن الحالي، على الرغم من أن معظم إسبانيا لا تزال في قبضة الجفاف، حيث يعاني شمال شرق إسبانيا من أشد موجات الجفاف حدة منذ بدء التسجيل.