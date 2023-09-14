أستاذ تاريخ: المناطق الأثرية في ليبيا والمغرب تحتاج إلى تحرك دولي سريع

عبر الدكتور غيث سليم، أستاذ التاريخ القديم، عن حزنه وألمه الشديد لما تعرض له كلا من الشعب المغربي وكذلك الليبي بعد الإعصار والزلزال الذي تعرضت له كلا منهما، لافتا إلى أن المغرب شهدت تأثيرات كبيرة بشكل يومي، أثر بدوره على الحياة اليومية في المناطق المنكوبة.

أستاذ تاريخ يطالب بالتدخل لإنقاذ الأماكن الأثرية

وأضاف "سليم"، خلال لقاء ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، اليوم الخميس، أنه يوجد عدة مدن شهدت دمار شبه شامل، ويجب أن يتم اتخاذ عدد من الخطوات خلال الفترة المقبلة للحفاظ عليها من جديد، خاصة في المواقع الأثرية الموجودة في المغرب، والتي شهت تأثيرات كبيرة، فضلا عن التأثير الذي تعرضت له بسبب البشر وخاصة تنظيم داعش والذي قام بتهريب الآثار من هناك.

وتابع أستاذ التاريخ، أنه يجب أن يكون هناك تحرك دولي سريع قادر على أن يحافظ على الآثار في المناطق التي تضررت، إضافة إلى العمل على صيانة وإعادة ترميم المناطق المتدمرة الأثرية في المغرب وليبيا، لافتا إلى أن مدينة درنة بها العديد من المناطق المميزة مثل المعبد اليهودي، والمسجد الكبير.