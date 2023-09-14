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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار المناخ العالمي: لا يوجد شخص في العالم يستطيع التنبؤ بالزلازل.. فيديو

الزلازل
الزلازل

كشف الدكتور مجدي علام، مستشار المناخ العالمي، وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، حقيقة التنبؤ بـ الزلازل.

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وأكد الدكتور مجدي علام، مستشار المناخ العالمي، وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه "لايوجد شخص في العالم يستطيع التنبؤ بالزلازل وهذا من رحمة ربنا".

 

وأضاف: "لا يستطيع شخص في العالم حتى هذه اللحظة أن يتنبأ بوقوع الزلازل.. العالم الهولندي أحدث ضجة أن يصل لمعلومات ويتنبأ بالزلازل وعلميا لا يوجد في سطح الكرة الأرضية أي جهاز يقول إنه سيحدث زلزال في وقت محدد".


وأشار مستشار المناخ العالمي، إلى هناك مناطق معروفة في العالم أنها الأكثر عرضة لوقوع زلازل.
 

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