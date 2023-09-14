استشارى تغيرات مناخية: تأثير الزلازل متفاوت حسب مكان وقوعها

قال الدكتور السيد صبرى استشارى التغيرات المناخية أن أكثر المناطق المعرضة للزلازل هى المناطق فوق الفوالق مثل الفوالق الممتدة بالبحر المتوسط.



وأضاف السيد صبري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل لافتا إلى أن الزلازل تنتج نتيجة الحركة بين الصفائح الأرضية.

الزلازل



وأوضح استشارى التغيرات المناخية، تأثير الزلازل متفاوت حسب المكان الذى تقع فيه، لافتا باقي الظواهر الجوية أصبحت تحدث فى الوقت الحالى بصورة أكبر بسبب التغيرات المناخية.

وأكد استشارى التغيرات المناخية،أن الغلاف الجوى محمل بكميات كبيرة من الانبعاثات، أدت إلى الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.