أزهري: ضحايا الزلازل والكوارث الطبيعية و الإعصار دانيال شهداء

الكوارثر الطبيعية ليست غضب من المولى عز وجل ولكنها رحمة

أكد الدكتور أحمد ترك من علماء الأزهر الشريف، أن ضحايا الإعصار دانيال في ليبيا شهداء، مضيفا أن كل ضحايا الاعاصير والزلازل والكوارث الطبيعية شهداء.



وأضاف أحمد ترك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن سيدنا النبي علية الصلاة والسلام تحدث عن أن الشهداء كثر، متابعا أن كل من تعرض لأهوال في هذه الدنيا في رحمة الله سبحانة وتعالى.

ووجه الدكتور أحمد ترك من علماء الأزهر الشريف، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على المواقف الوطنية مع دولة ليبيا في كارثتها جراء الإعصار دانيال، متابعا انه نفتخر بأن مصر تقوم بهذا الدور للإغاثة، وتقديم كل الدعم الممكن لدولة ليبيا.

وفي السياق نفسه أشارت الدكتور أحمد ترك من علماء الأزهر الشريف، إلى أن الكوارثر الطبيعية ليست غضب من المولى عز وجل ولكنها رحمة.