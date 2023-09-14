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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حافظوا على تناولها.. أطعمة تؤخر ظهور ملامح الشيخوخة

صدى البلد

تساهم الأطعمة المضادة للأكسدة في تأخير ظهور ملامح الشيخوخة المبكرة، لذا يجب الحرص على تناولها، لأهميتها الكبيرة للجسم والجلد والبشرة.

ونظرا لأن الأجسام المضادة غير قادرة على تصنيع هذه المركبات الحيوية، فيجب تناولها مع الأطعمة ، المضادة للأكسدة التي تساعد على محاربة الشيخوخة المبكرة وإليكم الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، بحسب ما نشر موقع “hindustantimes”.

 

أطعمة تحافظ على شبابك:


الشوكولاتة الداكنة
اذا كنت ترغبين في زيادة كمية مضادات الأكسدة، لابد من تناول الشوكولاتة الداكنة لأنها تساهم في تحسين وتقوية الجهاز المناعي، وتحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، التي تصل إلى 15 ملي من مضادات الأكسدة لكل 100 جرام من الشيكولاتة، ينعكس هذا بالإيجاب على تقليل نسبة الالتهابات في الجسم الذي يزيد من خطر الإصابة بالقلب.


السبانخ والخضروات الورقية:

تحتوى على مضادات الأكسدة ،كما اظهرت الأبحاث أن الاستهلاك المنتظم للسبانخ قد يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وتصلب الشرايين وأنواع عديدة من السرطان.


البنجر:

يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والجهاز الهضمي ،كما يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة المذهلة يمنح البيتالين المضاد للأكسدة  خلاصه البنجر التي تحارب تلف الخلايا وتقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.


.الفاصوليا:

تحسن الهضم وتقلل مخاطر الإصابة بالسمنة وبالتالي الوقاية من أمراض القلب والسكري
يساعد تناول الفاصوليا أو الفول أو الحمص ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع.


منتجات الألبان:
يساعد كوب الحليب المدعم بفيتامين D، على الحماية من الإصابة بأمراض هشاشة وترقق العظام. كما يحسن عملية الهضم.


الشوفان:

يحتوي الشوفان على مستويات عالية من العديد من مضادات الأكسدة المهمة، بما في ذلك البيتا كاروتين، والبوليفينول، والكلوروفيل، والفلافونويد، ويحتوي أيضا على نسبة عالية من البروتين والألياف الغذائية والكالسيوم والفيتامينات،و التخلص من الجذور الحرة، وتنشيط آليات إصلاح الخلايا والحماية من تلف الخلايا.

أطعمة مضادة للأكسدة تحافظ على نضارة البشرة الشيخوخة البشرة الجلد

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