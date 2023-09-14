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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا ترفض رفع العقوبات عن إيران

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي وايران

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن الكتلة تلقت رسالة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعلن فيها نيتها عدم رفع العقوبات عن إيران في 18 أكتوبر.

وفي وقت سابق، أفاد موقع إيران إنترناشونال، أنه من المقرر أن يتم تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل، ربما في 18 سبتمبر، عشية اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت بلومبرج أن هذا التبادل يُنظر إليه على أنه خطوة أولية نحو بدء مناقشات جديدة تهدف إلى إعادة فرض القيود على البرنامج النووي الإيراني.

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كجزء من الاتفاق، تسمح الولايات المتحدة أيضًا لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة سابقًا الموجودة في كوريا الجنوبية.

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