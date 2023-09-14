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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تستدعي السفير الأسترالي بسبب تصريحاته حول حقوق الإنسان

صدى البلد

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الخميس، أن إيران استدعت سفير أستراليا لدى الدولة الواقعة في الشرق الأوسط للاحتجاج على الجولة الأخيرة من العقوبات المفروضة على طهران بسبب ما تصفه العاصمة الأسترالية كانبيرا بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان.

 

قال تقرير نشرته الأسوشيتد برس، إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الأسترالي إلى وزارة الخارجية الإيرانية بسبب تصريحات تدخلية من أستراليا والعقوبات الجديدة التي تستهدف أربعة مواطنين إيرانيين.

 

يأتي هذا التطور في الوقت الذي يحتفل فيه الإيرانيون، يوم السبت، بالذكرى الأولى للاحتجاجات التي عمت البلاد ضد قانون الحجاب الإلزامي في البلاد. اندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، في 16 سبتمبر، والتي اعتقلتها شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب حجابها.

 

تمثل المظاهرات أحد أكبر التحديات التي تواجه النظام الثيوقراطي في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وأدت حملة القمع التي شنتها قوات الأمن في أعقاب الاحتجاجات إلى مقتل أكثر من 500 شخص واعتقال أكثر من 22 ألف شخص.

 

اتهمت الحكومة الإيرانية الغرب بإثارة الاضطرابات.

 

فرضت أستراليا، اليوم الأربعاء، عقوبات مالية وحظرت السفر على أربعة أفراد إيرانيين وثلاثة كيانات قالت كانبيرا إنها "مسؤولة عن قمع الناس في إيران، بما في ذلك النساء والفتيات".

 

من بين الذين فرضت عليهم العقوبات الشرطة الإلكترونية الإيرانية وقناة برس تي في التلفزيونية الحكومية الناطقة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى المتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي.

 

تستدعي إيران من حين لآخر المبعوثين الغربيين للاحتجاج على تصريحات مماثلة.

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