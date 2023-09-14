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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال كبير في الجيش الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن خطط مهاجمة إيران

الجنرال مارك ميلي
الجنرال مارك ميلي

نفى رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، ما ورد من ادعاءات على لسان مارك ميدوز، كبير موظفي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حول خطط مهاجمة إيران.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال ميلي: "سيكون من غير المناسب التعليق على أي شيء في إطار التحقيق الفيدرالي الحالي، لذا لن أفعل ذلك.. مهمتي هي تقديم المشورة".

ميلي: لم أوص ولو لمرة واحدة بمهاجمة إيران

وأضاف: "لدينا خطط لجميع الأشياء.. فعندما نقدم المشورة، عادة ما نقول إن مسار العمل هو واحد أو اثنان أو ثلاثة.. نتحدث عن التكاليف والمخاطر ونقدم التوصيات”.

وتابع: “يمكنني تأكيد أنني لم أوص ولو لمرة واحدة بمهاجمة إيران".

بدوره، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إنه على مدى السنوات الـ 45 الماضية، أحبطنا تقريبًا جميع استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة والخطيرة.

وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية للانباء، وقال سلامي: "صحيح أنكم تعملون في الفضاء الإلكتروني، لكنكم تتركون آثارًا حقيقية جدًا في المجتمعات”.

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وأضاف: “ما هو أمامكم اليوم هو صورة لجميع القوى الشيطانية الحديثة والمتقدمة في الكون، المصممة على إغراق أصوات الوحي العذبة والمرشدة في وسط ضجيجها الشيطاني”.

وأوضح: "فشلت كل سياسات العدو حتى اليوم، من الحروب العسكرية الواسعة، أو حتى الحروب بالوكالة، وقد تمكنا من ابعاد بؤرة تركيز العدو بعيدا عن أم القرى في العالم الإسلامي."

ايران مارك ميلي أمريكا الجيش الأمريكي

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