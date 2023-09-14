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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات نقص الإمدادات ترفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 2023

صدى البلد

زادت أسعار النفط عند تسوية تعاملات، اليوم /الخميس/، إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، مع توقعات نقص الإمدادات، وذلك رغم مخاوف ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع سعر برميل خام برنت 1.98% إلى 93.70 دولار، عند التسوية، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر من السنة الماضية، وزاد الخام الأمريكي 1.85% إلى 90.16 دولار للبرميل، بعد أن وصل هو الآخر إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 90.26 دولار، خلال الجلسة.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي تمديد السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 إلى نقص كبير خلال الربع الأخير من السنة الجارية.

وتمسكت منظمة أوبك أول أمس بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و 2024.

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وارتفعت مخزونات الوقود بأكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.

ورفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة إلى مستوى قياسي، لكنه أشار إلى أن هذه هي على الأرجح خطوته الأخيرة لكبح التضخم.
وفي الوقت نفسه، قال البنك المركزي الصيني إنه سيخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية هذا العام لتعزيز السيولة ودعم الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

والصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وظل انتعاشها الاقتصادي متقلبًا ما أثار قلق الأسواق بشأن الطلب.

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