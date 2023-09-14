أبطال ياسين وبهية يتحدثون عن كواليس حصولهم على 5 جوائز.. فيديو

خصص برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، فقرة مع صناع مسرحية "ياسين وبهية".

وتحدث أبطال مسرحية "ياسين وبهية"، عن كواليس حصولهم على 5 جوائز من المهرجان القومي للمسرح.

وقال المخرج يوسف مراد منير: "ياسين وبهية نص للكاتب الكبير نجيب سرور وهو حدوتة شعبية يحبها الجمهور، وفيها لغة عربية وشعر وحكي".

وأضاف: "كنت مؤمن إننا لو حطينا حاجه الناس بتقول عليها صعبة في قالب مفهوم وسهل هيوصل للناس والناس هتستحمل اللغة العربية وهتحب المسرح الشعري".

وأضاف: "حصلنا على أفضل عرض مركز ثاني، وأفضل مخرج صاعد وأفضل مثل دور أول وأفضل ممثلة دور أول وأفضل ممثل دور ثاني".