فيفو تطلق Vivo Watch 3 بالتزامن مع سلسلة هواتف X100

تخطط شركة "فيفو" Vivo الصينية لإطلاق ساعتها الذكية الجديدة طراز Watch 3 في سوقها المحلي جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Vivo X100 .

وفقًا لتسريب جديد من حساب Digital Chat Station، على موقع التدوينات القصيرة "إكس" يقال إن Vivo Watch 3 تدعم تغطية شبكات 4G LTE، مما يسمح للمستخدمين بإجراء المكالمات واستقبال الرسائل مباشرة من معصمهم، دون الحاجة إلى هواتفهم الذكية القريبة.

Vivo Watch 3

بالنسبة للتصميم وباقي المواصفات، من المحتمل في الغالب أن تحتفظ فيفو Vivo Watch 3الذكية بواجهة الساعة المستديرة وستكون مع شاشة عرض نوعها OLED دائرية المدعمة بميزة "الحيوانات الأليفة للديسكتوب" الجديدة، التي ستكون مشابهة لتلك الموجودة على الشاشة الخارجية للهاتف Vivo X Flip.

ومن المتوقع أيضًا أن تدعم ساعة "فيفو ووتش 3" وظائف مراقبة الصحة واللياقة البدنية مع قياس الوظائف الحيوية للجسم مثل معدل ضربات القلب ومراقبة نسبة تشبع الأكسجين في الدم، كما ستتكامل بسلاسة مع واجهة مستخدم OriginOS 4.0 القادم من Vivo المستند إلى نظام تشغيل أندرويد Android 14.

وسبق أن قام حساب Digital Chat Station بتسريب بعض المعلومات حول واجهة Origin OS 4.0، القادمة في شهر أكتوبر القادم، تتضمن بعض الميزات الجديدة منها دمج وظائف جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة مع نسخة ويندوز مصغرة.

أما بالنسبة لوقت إصدار Vivo Watch 3، فقال المدون إنه من المتوقع أن تطرح رسميا مع سلسلة هواتف فيفو X100 وهو نفس ما جاء في منشور Weibo الصيني وتحديدا حساب Jia Jingdong، نائب رئيس "فيفو" والمدير العام لاستراتيجية العلامة التجارية والمنتجات، الذي قال إن سلسلة فيفو X100 وسلسلة iQOO 12 "تقتربان أكثر فأكثر" وسيتم الإعلان عنهما بعد دورة الألعاب الآسيوية.

تم إصدار Vivo Watch 2 – في ديسمبر 2021، وتباع حاليًا بسعر 1199 يوان، وهي متوفرة بثلاثة ألوان: الأسود والأبيض والفضي. تدعم الاتصال بالإنترنت عبر بطاقة e-SIM ويمكنها وتعمل لمدة 7 أيام بشحنة واحدة وذلك مع الاستخدام بحسب السيناريوهات النموذجية وقد يصل عمر البطارية إلى 14 يومًا مع إيقاف تشغيل e-SIM. تحتوي الساعة أيضًا على العشرات من الأوضاع الرياضية المدمجة وتدعم تصميمًا مقاومًا للماء حتى عمق 50 مترًا.