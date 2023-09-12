عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تشوق جمهورها لهاتف T2 Pro 5G بإعلانات جديدة

Vivo T2 Pro
Vivo T2 Pro

بعد إطلاق شركة "فيفو" الصينية هاتفها الذكي الجديد Vivo T2 في الهند في وقت سابق من هذا العام، تستعد العلامة التجارية الآن لإطلاق هاتف آخر ينتمي لنفس السلسلة يسمى Vivo T2 Pro، وبدأت بالفعل في حملة تسويقية ودعائية.

يُظهر الإعلان التشويقي للهاتف الذكي Vivo T2 Pro 5G أنه سيحتوي على شاشة عرض ذات حواف منحنية مع ثقب صغير في المنتصف لكاميرا السيلفي. على الجانب الأيمن سيكون هناك أزرار لضبط مستوى الصوت وتشغيل وإيقاف الهاتف. 

تسريبات تكشف موعد الإطلاق العالمي لهاتف فيفو المميز Vivo 29

مواصفات وسعر هاتف فيفو iQOO Z7 Pro.. موبايل جديد للشباب

من المحتمل ألا يحتوي زر الطاقة على مستشعر لبصمات الأصابع، لذلك من المحتمل أن يأتي بمستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة. يبدو الإطار المحيط بالهاتف وكأنه مصنوع من المعدن. وأخيرًا، يؤكد الإعلان التشويقي أن  Vivo T2 Pro 5G  سيكون متاحًا للشراء حصريًا على موقع Flipkart.

مواصفات Vivo T2 Pro (تسريبات)

من المتوقع أن يحتوي  Vivo T2 Pro  على شاشة منحنية الحواف ثلاثية الأبعاد مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 1200 هرتز. سيوفر دقة Full HD + للحصول على صور واضحة. ومع ذلك، فإن حجم الشاشة لا يزال غير معروفة. 

من المتوقع أن يأتي الهاتف بمستشعر أساسي في اللوحة الخلفية  بدقة 64 ميجابكسل معزز بميزة تثبيت الصورة البصرية (OIS) للتصوير الثابت. وبحسب التسريبات، سيحتوي الجهاز على هيكل نحيف يبلغ سمكه 7.4 ملم، و يُقال أيضًا أن الهاتف الذكي سيكون خفيف الوزن جدًا. تحت الغطاء، يُشاع أنه سيتم تشغيله بواسطة معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" وتحديدا شريحة Dimensity 7200 SoC التي تدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G.

فيفو Vivo T2 Pro Vivo T2 Pro 5G flipkart

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

بهذه المناسبة.. الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

نجم الزمالك يعلن نبأ سارا لجماهير القلعة البيضاء بشأن زيزو

موضوعات متعلقة

لافا تطلق هاتفا متوسط المدى بكاميرات مزدوجة 50 ميجابكسل

بإمكانيات أكبر من ChatGPT ومجاني... إزاي تستفيد من روبوت Claude

بمواصفات Galaxy S23.. شاومي تطلق موبايل متوسط المدى بكاميرا 200 ميجابيكسل

دلوقتي تقدر تستخدم الرموز التعبيرية مع خرائط جوجل.. اعرف الطريقة

بخطوات بسيطة.. إزاي تحظر إعلانات جوجل كروم المزعجة

4 مواصفات تجعل سلسلة iPhone 15 مميزة عن الإصدارات السابقة

بشاشة كبيرة.. Fire-Boltt تطلق ساعة ذكية اقتصادية جديدة

تسريب مواصفات هاتف أوبو للفئة المتوسطة OPPO A2 PRO

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. موعد إعلانها

وزيرة البيئة: لدينا نظام للإنذار المبكر للتنبؤ باحتمالية حدوث كارثة طبيعية

مفاجأة بواقعة تلحين القرآن بعد اعتذار صاحب الفيديو.. مقدم البلاغ يجيب بالمستندات

روسيا تفاجئ الهند بزيادة كبيرة في أسعار الأسمدة

اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق نابلس

السعودية.. السلطات تتحرك ضد فتاة أساءت للنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر أمين وعلاء بسيوني يستقبلان عزاء والدتهما في مسجد الشرطة |صور

تسبب مضاعفات كثيرة .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد

سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا الأخيرة

اقتربت من ربع مليون جنيه.. سعر صادم لجيب ديميت أوزديمير الأحمر  

فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ