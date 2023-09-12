فيفو تشوق جمهورها لهاتف T2 Pro 5G بإعلانات جديدة

بعد إطلاق شركة "فيفو" الصينية هاتفها الذكي الجديد Vivo T2 في الهند في وقت سابق من هذا العام، تستعد العلامة التجارية الآن لإطلاق هاتف آخر ينتمي لنفس السلسلة يسمى Vivo T2 Pro، وبدأت بالفعل في حملة تسويقية ودعائية.

يُظهر الإعلان التشويقي للهاتف الذكي Vivo T2 Pro 5G أنه سيحتوي على شاشة عرض ذات حواف منحنية مع ثقب صغير في المنتصف لكاميرا السيلفي. على الجانب الأيمن سيكون هناك أزرار لضبط مستوى الصوت وتشغيل وإيقاف الهاتف.

من المحتمل ألا يحتوي زر الطاقة على مستشعر لبصمات الأصابع، لذلك من المحتمل أن يأتي بمستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة. يبدو الإطار المحيط بالهاتف وكأنه مصنوع من المعدن. وأخيرًا، يؤكد الإعلان التشويقي أن Vivo T2 Pro 5G سيكون متاحًا للشراء حصريًا على موقع Flipkart.

مواصفات Vivo T2 Pro (تسريبات)

من المتوقع أن يحتوي Vivo T2 Pro على شاشة منحنية الحواف ثلاثية الأبعاد مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 1200 هرتز. سيوفر دقة Full HD + للحصول على صور واضحة. ومع ذلك، فإن حجم الشاشة لا يزال غير معروفة.

من المتوقع أن يأتي الهاتف بمستشعر أساسي في اللوحة الخلفية بدقة 64 ميجابكسل معزز بميزة تثبيت الصورة البصرية (OIS) للتصوير الثابت. وبحسب التسريبات، سيحتوي الجهاز على هيكل نحيف يبلغ سمكه 7.4 ملم، و يُقال أيضًا أن الهاتف الذكي سيكون خفيف الوزن جدًا. تحت الغطاء، يُشاع أنه سيتم تشغيله بواسطة معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" وتحديدا شريحة Dimensity 7200 SoC التي تدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G.