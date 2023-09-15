موتورولا تطلق هاتفها Edge 40 Neo في الأسواق العالمية

طرحت موتورولا هاتف ذكي جديد من عائلة الـ Edge في الأسواق العالمية، وهو طراز Edge 40 Neo الوافد الثالث في سلسلة Edge 40 التي تتضمن بالفعل الطرازات الاحترافية اي "البرو" والقياسية التي ظهرت لأول مرة في وقت سابق من هذا العام.

يصل موبايل موتورولا Edge 40 Neo أيضًا كخليفة لـ Edge 30 Neo الذي تم الإعلان عنه في 2022 بالإضافة إلى ذلك، أكدت موتورولا أيضًا أن أحدث هاتف ذكي لها سيتم إطلاقه في الهند الأسبوع المقبل.

Motorola Edge 40 Neo

مواصفات Motorola Edge 40 Neo

يتميز موتورولا إيدج 40 نيو بشاشة عرض pOLED مقاس 6.55 بوصة مع حواف منحنية، يقدم دقة FHD + ومعدل تحديث 144 هرتز وذروة سطوع 1300 شمعة في المتر المربع، كما أنه حاصل على شهادة HDR10 +. الشاشة مدمجة بماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

يتميز هاتف موتورولا الجديد بالنحافة وبساطة التصميم وتحتوي اللوحة الخلفية على جزيرة كاميرا مربعة. الجهاز أيضًا حاصل على شهادة IP68 وبالتالي مقاوم للغبار والماء.

على صعيد التصوير، يتميز هاتف إيدج 40 نيو بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS لمقاطع فيديو خالية من الصور المهتزة، و توجد عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل مع مجال رؤية يبلغ 120 درجة. ويمكن استخدامه أيضًا لالتقاط صور ماكرو. في الشاشة الأمامية نجد كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. تم تجهيز الهاتف الذكي بمكبرات صوت استريو تم ضبطها بواسطة Dolby Atmos.

تحت الغطاء، يعمل هاتف Motorola Edge 40 Neo من خلال وحدة معالجة مركزية من "ميدياتك" شريحة Dimensity 7030 مقترنة بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين أساسية تبلغ 256 جيجابايت.

جهاز موتورولا مدعوم بوحدة بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 68 وات عبر منفذ USB-C. من ناحية السوفت وير يعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل أندرويد 13 مع ميزات Moto Connect وReady For مثبتة مسبقا من المصنع

يبدأ سعر Motorola Edge 40 Neo من 399 يورو. وهو معروض للبيع في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ويتم تقديمه بألوان PANTONE Black Beauty وPANTONE Soothing Sea وPANTONE Caneel Bay.