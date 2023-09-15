مواصفات رائدة .. شاومي تطرح Redmi Note 13 Pro بدقة شاشة 1.5K

أكدت شركة "شاومي" وعلامتها التجارية الفرعية "ريدمي" Redmi أنه سيتم الإعلان عن تكشيلة هواتف Note 13 في سبتمبر، مع الإعلان رسميا أن كلا من إصدارات "نوت 13 برو" و "نوت 13 برو بلس" ستحتوي على شاشة حماية للعين عالية اللمعان من الجيل الثاني بدقة 1.5K.

وفقا لتقرير موقع gizmochina يقال إن الشاشة الجديدة تستخدم أحدث المواد المضيئة التي تستخدم عادة مع الهواتف الممتازة والرائدة فقط، مع ذروة سطوع تبلغ 1800 شمعة لكل متر مربع، ودعم تعتيم PWM عالي التردد 1920 هرتز، وتعتيم DC عالي السطوع لحماية العين من الضوء الأزرق.

Redmi

علاوة على كل ما سبق، حصل هاتف شاومي ريدمي Redmi Note 13 Pro على شهادة ثلاثية لحماية العين من هيئة TUV Rheinland، وهي شهادة بقدرة الجهاز الجديد على تقليل إجهاد العين والتعب من النظر إلى الشاشة.

لقد قامت Redmi بالفعل بمشاركة ملصقات تشويقية جديدة لكلا الهاتفين الذكيين، مما يمنحنا فكرة عن لغة التصميم، حيث يحتوي هاتف Redmi Note 13 Pro+ على شاشة منحنية الحواف، بينما يحتوي هاتف Pro على شاشة مسطحة. من المحتمل أن يكون كلا الهاتفين بشاشات AMOLED مزودة بمستشعرات بصمات الأصابع داخل الشاشة.

يأتي طراز Pro+ أيضًا بظهر جلدي مع جزيرة كاميرا دائرية على شكل حلقة بينما يتميز Pro بظهر زجاجي مع جزيرة كاميرا مرتفعة. سيحتوي كلا الهاتفين من 13 Pro على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، ولكن فقط Pro + سيحصل على تثبيت الصورة البصري (OIS).

تم التأكيد على أن هاتف Redmi Note 13 Pro+ سيتم تشغيله عبر معالج "ميدياتك" شريحة Dimensity 7200-Ultra، وبطارية تبلغ سعتها 5120 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 120 وات.

من ناحية أخرى، يشاع أن 13 Pro يتم تشغيله عبر معالج "كوالكوم" شريحة Snapdragon 7 Gen 1، من الجيل الأول السلسلة السابعة ويحزم بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 67 واط.

أكدت شركة Xiaomi أنه سيتم إطلاق سلسلة Redmi Note 13 في الصين يوم 21 سبتمبر الجاري، والحجوزات على الأجهزة مفتوحة بالفعل على منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية في السوق الصيني.