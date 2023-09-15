لسبب لن تصدقه.. امرأة تثير الجدل بعدم تمكنها من النوم منذ 11 عاما

أثارت مواطنة فيتنامية تدعى تشان تهي لو والتي تبلغ من العمر 36 عامًا الكثير من الجدل؛ وذلك لتأكيد أنها تعاني من الأرق وذلك منذ 11 عاما، مؤكدة أنها طوال هذه السنوات لم تستطع النوم حتى ساعة واحدة.

ووفقا لموقع Oddity Central"، تعاني المرأة التي تعمل في روضة أطفال، من الأرق وذلك بعد نوبة بكاء غريبة، وكانت تنهمر دموعها من دون أي سبب، ولم تستطع إيقافها. إلا أنه في النهاية توقفت دموعها من تلقاء نفسها، ومنذ ذلك الحين لا تعرف النوم.

على الجانب الآخر وفقا لصحيفة ديلي ستار بعد أن راجعت المرأة الأطباء اتضح أنها تعد مصابة بحالة أرق معقدة. ولم يتمكن علاج تلك المشكلة الصحية بتناول الأدوية الباهظة الثمن، والتي وصفت لها لعلاج حالتها، إلا أنه بدلا من ذلك قد تسببت في ألم في ساقيها ولم تتمكن من المشي.