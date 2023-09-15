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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوروبا تحذر من تضاعف عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا

أرشيفية
أرشيفية

حذرت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس)، أمس الخميس، من تضاعف أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا خلال العام الجاري، مشيرةً إلى أن المهاجرين الوافدين عبر البحر المتوسط هم غالبا من مصر وساحل العاج وغينيا.

وقالت الوكالة في تقرير لها نقلته وكالة "فرانس برس" إن عدد المهاجرين بشكل غير شرعي إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا بلغ نحو 114300 شخص بين يناير وأغسطس، أي نحو ضعف العدد في الفترة نفسها من 2022؟

وتعدّ تونس وليبيا نقطتي انطلاق لآلاف المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.

وقالت الوكالة الأوروبية إن طريق الهجرة الخطير جداً هذا عبره "نصف الوافدين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي حتى الآن هذا العام"، مضيفة: "قد يستمر ضغط الهجرة المتزايد على هذا الطريق في الأشهر المقبلة، مع قيام المهربين بخفض الأسعار للمهاجرين المغادرين من ليبيا وتونس، في خضم منافسة شرسة بين الجماعات الإجرامية".

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واعتبر أكثر من ألفي شخص في عداد القتلى والمفقودين منذ بداية العام، بعد محاولتهم العبور، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

من جانبها، أشارت الحكومة الإيطالية الخميس إلى أن نحو 126 ألف مهاجر وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية منذ بداية العام، مقارنة بـ 66 ألفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتزايدت الانتقادات، الخميس، بعد رفض السلطات التونسية السماح لوفد من النواب الأوروبيين بدخول البلاد.

وتواجه جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الواقعة على بعد أقل من 150 كيلومترا من الساحل التونسي، تدفقًا للمهاجرين في الأيام الأخيرة، إذ استقبلت أكثر من سبعة آلاف شخص، أي ما يعادل مجموع السكان المحليين.

مصر الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل البحر المتوسط إيطاليا البحر الابيض المتوسط تونس

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