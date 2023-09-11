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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التونسي يكشف طريقة الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار

أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، أن التعافي الاقتصادي وإرساء دعائم التنمية المستدامة ستظل الضمانة للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية.

وقال "عمار" خلال مباحثات هاتفية مع إيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إن القوات التونسية تبذل جهود كبيرة لحماية حدودها والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين مؤكدا على أن تونس ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد بالاعتماد على مواردها الذاتية والتعاون مع شركائها. 

وأصدرت الخارجية التونسية بيانا حول المحادثات بين الجانبين، أوضحت فيه أنهما بحثا سبل تنفيذ مختلف النقاط المتعلقة بتعزيز التعاون في مجال التصرف في الهجرة والتنقل المنصوص عليها في مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، المبرمة بين الطرفين في 16 يوليو 2023.

ونوه الجانبان بهذه المناسبة بالديناميكية الجديدة التي تشهدها علاقات الشراكة التونسية الأوروبية مؤكدا على الرغبة التي تحدوهما في المضي قدما قصد مزيد تعزيزها وإثرائها في جميع المجالات. 

 كما جددت المسؤولة الأوروبية حرص الشريك الأوروبي على مواصلة دعم وتعزيز قدرات الجانب التونسي في مجال حماية الحدود والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية ولاسيما تعزيز التعاون في مجال مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

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