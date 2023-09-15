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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالملك: الزمالك سيواجه صعوبات في بداية الموسم والأهلي الأقرب لحصد سوبر إفريقيا

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن مواجهة الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي هامة للغاية، لكن الفريق الجزائري قام بضم لاعبين كثيرين عكس الفريق الأحمر الذي يمتلك استقرار كبير من الناحية الفنية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المباراة ستذهب للأهلي وسيحظى بدعم جماهيري كبير في مدينة الطائف، وسيمثل دعم كبير للفريق الأحمر للفوز بأول ألقاب الموسم".

وأضاف: "مواجهة الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي مشكلة بالنسبة للفريق في غياب فتوح وزيزو، ولا أعرف الأسباب الحقيقية وراء غيابهم، وأوسوريو لن يجد حيرة في اختيار التشكيل لتلك المباراة".

وزاد: "حسام عبدالمجيد سيشارك في المباراة بجوار عبدالغني والمثلوثي ونداي ومصطفى شلبي وعمر جابر ودونجا وشيكابالا واوباما وسيف الجزيري، واعتقد أن هذا هو الشكل المناسب الذي سيخوض به المباراة، ومحمود علاء لعب المباراة الودية أمام سيراميكا لكن حسام عبدالمجيد سيخوض اللقاء بنسبة كبيرة".

وأكمل: "الزمالك يحتاج إلى دفعة معنوية وسيواجه بعض الظروف الصعبة في بداية الموسم، كما انه سيلعب في أجواء غير جيدة في تنزانيا".

وزاد: "وليد الكرتي وبلاتي توريه مكانهم محجوز في تشكيلة بيراميدز، وهناك منافسة بين احمد توفيق ومهند لاشين، بينما هناك منافسة آخرى بين بوبو وعبدالله السعيد ورمضان صبحي ويوسف أسامة وآخرون، المنافسة ستكون قوية للغاية".

وأتم: "مواجهة فيوتشر امام سينجيدا التنزاني صعبة، وفريق فيوتشر لديه قوام جيد، وتشكيله جنش وعلي الفيل وباسم علي وعمر كمال وطارق طه، وغنام محمد وعلي زعزع او ناصر ماهر وايمن الصفاقسي ومحمد فاروق وعبدالكبير الوادي وأحمد عاطف أو مروان عطية).

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