عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

ثورة تصحيح بقيادة السيسي.. إلغاء 62% من مستندات تأسيس الشركات وهدايا للمستثمرين

الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا بـ خفض مستندات تأسيس الشركات والحصول على بعض الخدمات، حيث تضمن القرار الاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقا للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط، وتضطلع اللجان بتقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل، تمهيدًا لحصول الشركات على ضمانات وحوافز وامتيازات الاستثمار في مصر.

إلغاء 62% من المستندات المطلوبة

ونص القرار أيضًا على قصر المعاينات الميدانية للشركات على حالات محددة، وتفويض سلطة تشكيل واعتماد تقارير لجان الموقف التنفيذي إلى رؤساء مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، تطبيقًا لمبدأ اللامركزية وتوفيرًا لوقت المتعاملين مع الهيئة.

وتعد هذه هي المرة الثانية، التي تصدر فيها الهيئة قرارات بخفض المستندات المطلوبة من الشركات والمستمثرين، حيث كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، الشهر الماضي، ما يعكس تسارع جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.

الاستغناء عن 10 مستندات.. الدولة تكسر البيروقراطية وقيود الاستثمار بقرارات جديدة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. تأسيس الشركات إلكترونيا عبر بوابة هيئة الاستثمار

ونص القرار الجديد على خفض عدد المستندات المطلوبة على الخدمات التالية:

  • تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي.
  • بدء النشاط.

وذلك في إطار توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، للوصول إلى أقل عدد ممكن من المستندات.

من جانبه، أكد حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، على مواصلة جهود خفض المستندات المطلوبة من المشركات، للوصول لأقل عدد ممكن بهدف، تحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق الحوكمة والشفافية المطلوبة، وفقا لخطة الإصلاح الإداري للدولة ورؤية مصر 2030، فيما أكد اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، أن القرار سوف يساهم في توفير الوقت والجهد المبذولين، من المتعاملين وموظفي الهيئة، وأنه يجري العمل حاليا على مراجعة كافة المستندات والإجراءت بكافة قطاعات الهيئة.

وأضاف عباس، أن العمل يجري على قدم وساق، لبدء مرحلة جذب الاستثمارات وتوطينها بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية والتوسع بها، انتهاء بقرارات توزيع وتحويل أرباح المشروعات.

تأسيس الشركات عن بعد

في هذا الصدد، قال الدكتور محمد راشد، عضو اتحاد الصناعات، إن قرار هيئة الاستثمار بتخفيض عدد المستندات المطلوبة، له أثر إيجابي كبير على تشجيع وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، ويعطي محفزا قويا للدولة المصرية يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بها، وتأسيس الشركات، ولكن أكبر ما هو إيجابي أن القرار يأتي تنسيقا وتريبا لمناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف راشد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القرارات الأخيرة الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار، تؤكد حجم الإدراك لدى الدولة فيما يتعلق بفكر الإجراءات وإلغاء البيروقراطية والتعقيدات التي كانت تعطل الاستثمار في مصر، وأن القاهرة باتت حريصة بشكل مستمر على تطبيق كل ما هو جديدة في بيئة الأعمال لتواكب ما يحدث إقليميا ويجعها تدخل مجال الاستثمار وتنافس بشكل قوي.

د. محمد راشد عضو اتحاد الصناعات

وأوضح أن إزالة 62% من المستندات التي كانت تلتزم بها الشركات وتشترطها الهيئة للاستثمار في مصر، فكانت في السابق أمرا مرهقا للغاية ويجعل المستثمرين يعزفون عن مصر، بسبب التعامل مع عدد كبير من الموظفين وضياع الوقت وتعطيل تأسيس الشركات، ولكن القرارات الجديدة من شأنها منع هروب وعزوف المستثمرين عن مصر وخلق بيئة استثمار محفزة وتنافسية.

ولفت إلى إمكانية أن يقوم المستثمر، بتنفيذ الاجراءات المطلوبة عن بعد وهو في بلده دون الحاجة للتواجد بمصر، وهذا الأمر كان يعيق عملية جذب الاستثمارات إلى مصر.

البنك المركزي: 187.9 مليون دولار حجم تأسيس الشركات الجديدة في مصر

تأسيس الشركات بـ4 خطوات.. السيسي يحطم قيود الاستثمار وعوائدها على مصر بالمليارات

قرارات جديدة لتحسين الاستثمار

وكانت هيئة الاستثمار قررت 11 أغسطس الماضي، على تنفيذ الإجراءات التالية:

  • الاستغناء عن عدد من المستندات، حيث كان يتم إلزام الشركات بتقديمها للحصول على خدمات ما بعد التأسيس.
  • أن تحتفظ الشركات بجميع الوثائق والمستندات التي تم الاستغناء عن تقديمها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
  • الاستغناء عن مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات وخطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات.
  • الاستغناء عن تفويضات حضور الاجتماعات وسند حيازة فرع أو موقع الشركة.
  • الاستغناء عن محضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد، ومحضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة، وإقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات، واستقالاتهم أيضًا.
  • الاستغناء عن إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبي الحسابات، وإقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.

وتابعت: في حالة وفاة أحد الشركاء أو المساهمين، كانت الهيئة تطلب استلام شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وشهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي، وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة، ولكن الهيئة استغنت عن هذه المستندات، على أن تحتفظ الشركات بها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.

الاستثمار تأسيس الشركات مستندات تأسيس الشركات خفض مستندات تأسيس الشركات الاستثمار فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

القومية للأنفاق تهيب بسكان عدة مناطق عدم الخوف من رائحة الحريق والدخان

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

كارثة محتملة بعد انتشار الرائحة الكريهة.. البحوث الفلكية ترد على انشقاق طبقات الأرض

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

عمدا مع سبق الإصرار .. الأم المتهمة تشرح جريمتها والضحية ابنتها

500 جنيه|أسعار الذهب تهبط إلى مستويات قياسية الآن قبل قرار حكومي مرتقب

تعليق مثير من عدلي القيعي على تصريحات حازم إمام حول خروج لاعبي الأهلي والمنتخب

موضوعات متعلقة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. تأسيس الشركات إلكترونيا عبر بوابة هيئة الاستثمار

الاستغناء عن 10 مستندات.. الدولة تكسر البيروقراطية وقيود الاستثمار بقرارات جديدة

بالقانون .. إعفاء عقود تأسيس الشركات من ضريبة الدمغة 5 سنوات.. تفاصيل

تأسيس الشركات بـ4 خطوات.. السيسي يحطم قيود الاستثمار وعوائدها على مصر بالمليارات

البنك المركزي: 187.9 مليون دولار حجم تأسيس الشركات الجديدة في مصر

ترشيحاتنا

15 صورة توضح القصة الكاملة لانهيار عقار وميل آخر بـ كرموز في الإسكندرية

المساجد تؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء إعصار ليبيا وزلزال المغرب.. اعرف أحكامها

العالم مرتعب.. اليابان يعلن استعداده لقاء زعيم كوريا الشمالية دون شروط مسبقة| تفاصيل

23 سبتمبر| الأرصاد تزف خبرًا سارًا لعشاق الشتاء

السوبر الإفريقي.. مفاجآت بتشكيل النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري المتوقع

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل الطرق للتغلب على إصابات العمود الفقري.. حلول سحرية

طريقة عمل مكرونة بالسجق| بمذاق لا يقاوم

بفستان جريء.. نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلاد خطيبها

نشرة المرأة و الصحة| مرض خطير ينتشر بسبب الأعاصير.. وهذا الداء يخرج من صدور الدجاج

فيديو

داخل على المليار.. تقرير بريطاني يكشف عن حجم ثروة محمد صلاح| فيديوجراف

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ