البنك المركزي: 187.9 مليون دولار حجم تأسيس الشركات الجديدة في مصر

ارتفع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات الجديدة في مصر إلى 187.9 مليون دولار خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي استثمارات مصر الخارجية من عمليات تأسيس شركات جديدة و زيادة رؤوس الأموال في شركات قائمة بمقدار 801.7 مليون دولار لتسجل 3.2 مليار دولار في أول 9 شهور من العام المالي الماضي بعد أن كانت أقل من 2.4 مليار دولار.



وذكر التقرير أن صافي الأرباح المرحلة من الشركات القائمة بلغت 4.2 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مقابل 3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل السابق.



وسجلت إيرادات حصيلة بيع الشركات و الأصول الانتاجية لغير المقيمين نحو مليار دولار واحد مقابل 2.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.



وصل إجمالي صافي الاستثمارات الواردة من شراء العقارات المملوكة لغير المقيمين لتصبح 447 مليون دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مقابل 643.5 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي قبل الماضي.

