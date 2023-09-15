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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية وفك شدة خشبية لـ5 حالات تعد وبناء مخالف بالفيوم

الازالات مستمرة فى
الازالات مستمرة فى مركز ابشواى

أعلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي عن إزالة وفك شدة خشبية وردم أساسات مخالفة لعدد 5 حالات تعد وبناء مخالف علي ‏الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني وبناء بدون ترخيص على مساحة 750 متر بمركز ومدينة ‏ابشواي.

 

 

وصرح خالد فراج رئيس المركز بأن المخالفات عبارة عن فك شدة خشبية مخالفة وإزالة أعمده وقواعد خرسانية بناحية الوحدة المحلية بسنرو القبلية على مساحة 120 متر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

ووجه رئيس المركز بعرض تقرير مفصل للحالة فورا، وإزالة فورية في المهد لـ 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بناحية الوحدة المحلية بسنرو القبلية عبارة عن تقسيمات ارض بالطوب الأحمر والاسمنت وأطواف طينية استعدادا للتعدي علي الأرض بالبناء المخالف على مساحة 525 متر، ووقف أعمال وفك شدة خشبية على مساحة 100 م داخل الحيز العمراني بناحية الوحدة المحلية العجميين لعدم استخراج ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والتنبيه بعدم الشروع بأي أعمال بناء داخل الحيز العمراني إلا بعد استخراج التراخيص القانونية.

 

 

 

 

رئيس مركز أبشواى يوجه بمراجعة كافة أغطية غرفة محابس المياه ومطابق الصرف الصحي حفاظاً على سلامة المارة

 

 

 

 

افتتاح المركز التكنولوجي المطور بمجلس أبشواي في الفيوم

 

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