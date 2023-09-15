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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة التدخل السريع ترفع 51 ألف و480 طن قمامة ومخلفات مبانى بالشرقية

صدى البلد

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهد المبذول من وحدة التدخل السريع  بالديوان العام لرفع (51480) طن قمامة و مخلفات مباني بنطاق المحافظة خلال شهر اغسطس الماضي.

أكد محافظ الشرقية على استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة مؤكداً على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

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من جانبه أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام  أن وحدة التدخل السريع قامت برفع (51480)  طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر أغسطس الماضي حيث تم رفع (6840) طن قمامة ومخلفات مباني من مركز الزقازيق بواقع (342) نقلة ، ورفع (240) طن قمامة ومخلفات مباني من حى أول الزقازيق بواقع (12) نقلة فضلاً عن رفع (640) طن قمامة ومخلفات مباني من حي ثان الزقازيق بواقع (32) نقلة وكذلك تم رفع (5420) طن قمامة ومخلفات من مركز أبو كبير بواقع (271) نقله ،كما تم رفع (2160)  طن قمامة ومخلفات مباني من مركز مشتول السوق بواقع (108) نقلة ورفع (35520) طن قمامة ومخلفات مباني من مركز بلبيس بواقع (1776) نقلة وكذلك تم رفع (660) طن قمامة ومخلفات مباني من مركز ابو حماد بواقع (33) نقلة و توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

وشدد محافظ الشرقية على وحدة التدخل السريع بنقل المخلفات والقمامة التي يتم رفعها يومياً للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات وأكد المحافظ على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

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