التخطيط تعلن عن 11.8 تريليون جنيه الناتج المالي المستهدف عن عام 2023-2024

قال، أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، إن وزارة التخطيط أعلنت إنه مقر أن يصل الناتج المحلى إلى حوالى 11.12 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع لعام 2023-2024، وتصل معدلات النمو 4.1% مع زيادة الاستثمارات بـ 1.8 تريليون.

وأكد خطاب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “نشرة الأخبار” المذاع على فضائية دي إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن كل هذه الأرقام الإيجابية تظل تعطي نتائج إيجابية الاقتصاد المصري بالرغم من كل العوائق التي مرت عليه بداية من أزمة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية أو الفيضانات أو الحرائق ولكنها ما زالت تتمتع بـ 4.1% وهذا يعتبر معدل نمو إيجابي كبير بالنسبة لمصر كدولة رائدة في شمال افريقيا والشرق الأوسط.

لقطاع الخاص بمصر يلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة

وذكر الخبير الاقتصادي اهتمام الدولة بالقطاع الخاص، حيث اعلن الرئيس السيسي بكل وضوح في كل خطاباته عن تنشيط الأسواق وخطط التنمية المستهدفة تصل الى حوالي 600 مليار جنيه، فالقطاع الخاص بمصر يلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة خاصة في الاستثمارات في المشروعات الكبرى والاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة والتحول للهيدروجين الأخضر، وأيضا الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وتابع: الدولة شديدة الحرص على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .