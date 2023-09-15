وزير الرياضة يهنئ العوضي علي ذهبية الملاكمة والتأهل لأوليمبياد باريس

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي عمر العوضي، وأسرة الملاكمة المصرية، بعد التأهل إلى أوليمبياد باريس، والحصول علي الميدالية الذهبية.



وحصل العوضي علي بطاقة التأهل بعد الفوز على بطل الكونغو الديمقراطية ستيف ميبيا 3-1 في وزن اقل من 71 كجم خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقامة خلال الفترة من 9 وحتى 15 سبتمبر الجاري في مدينة داكار بالسنغال.



وحصلت يمني عياد على الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام المغربية وداد برطال بالنقاط بنتيجة 5-0، في منافسات وزن تحت 54 كجم، بعد أن ضمنت بطاقة التأهل للأوليمبياد أمس.