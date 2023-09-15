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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لذوي الدخل المحدود.. أوبو تطلق هاتف A2 Pro رسميًا

Oppo A2 Pro
Oppo A2 Pro

طرحت شركة  أوبو  الصينية رسميا هاتفها الذكي الجديد A2 Pro في سوقها المحلية بالصين، وهو من الهواتف متوسطة المدى الموجهة لذوي الميزانية المحدودة الباحثين عن التوفير، ويأتي مع بعض المواصفات الجديرة بالإعجاب. إليك كل التفاصيل في السطور التالية.

مواصفات هاتف Oppo A2 Pro

على الرغم من كونه هاتفًا ذكيًا من الفئة المتوسطة، إلا أن هاتف A2 Pro يتميز بلوحة خلفية من الجلد الشبيه بالهواتف من الفئة المميزة مرتفعة الثمن، وهو يتفرد بمظهره الجيد جدا في فئته السعرية. 

Oppo A2 Pro

يتميز الإصدار ذات الأسعار المعقولة  Oppo A2 Pro  بمواد صناعة هايبرد أي هجينة. في الخلف، توجد ما أطلق عليها “جزيرة كبيرة” للكاميرا، تحتوي على مستشعرات للصور وفلاش LED. يبلغ سمك المتغير الأساسي  7.99 ملم مع وزن إجمالي 183 جرامًا. وفي الوقت نفسه، يزن الإصدار الجلدي 185 جرامًا مع سمك 8.04 ملم، مع هيكل مخصص مضاد للسقوط لتحسين التحمل.

يحتوي هاتف oppo A2 Pro على لوحة عرض OLED منحنية الحواف طويلة مقاس 6.7 بوصة توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ودرجة سطوع 920 شمعة في المتر المربع في الذروة ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز، ودقة Full HD +، و1.07 مليار لون. توفر هذه الشاشة أيضًا تعتيم PWM بمعدل 2160 هرتز، وحماية محسنة للعين، ومجموعة ألوان DCI P3 بنسبة 100 % مع إطارات نحيفة.

وتحت الغطاء، تم تجهيز طراز  Oppo A2 Pro  بمعالج من ميدياتك شريحة Dimensity 7050 SoC تعمل جنيا إلى جنب مع  12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X و512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية UFS 3.1. 

ويحزم جهاز أوبو بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة على تشغيل هذا الجهاز الذي يتميز بشحن سريع بقوة 67 وات. 

يحتوي الجزء الخلفي من هاتف أوبو على إعداد كاميرا مزدوجة يتكون من مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل ومستشعر صورة بدقة 2 ميجابكسل. 

وتتميز الكاميرا الرئيسية بعدسة مكونة من ستة طبقات، وتركيز تلقائي، ويمكنها تسجيل لقطات فيديو مع جودة تصل إلى 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يحتوي الهاتف الذكي الجديد من أوبو على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو. تشمل الميزات المهمة الأخرى إمكانية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية حتى 12 جيجابايت، وتصنيف IP54، اي أنه مقاوم للماء والغبار ومن عوامل الأمان وجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وBluetooth 5.2، وWiFi 6، مع واجهة مستخدم ColorOS 13.1 المستند إلى نظام التشغيل أندرويد 13

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التسعير والتوافر

تم الإعلان عن هاتف oppo A2 Pro بخيارات ألوان متعددة، تشمل متغيرات Vast Black وDesert Brown (الجلد) وTwilight (الوردي). يبدأ سعره من 1799 يوانًا (حوالي 250 دولارًا أمريكيًا) مع إصدار الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، في حين تكلفة طرازات 12 جيجابايت + 256 جيجابايت و12 جيجابايت + 512 جيجابايت 1999 يوانًا (حوالي 275 دولارًا أمريكيًا) و2399 يوانًا (حوالي 330 دولارًا أمريكيًا) على التوالي.

والهاتف الذكي الجديد متاح حاليًا للطلبات المسبقة، مع بدء المبيعات الأولى في الصين يوم 22 سبتمبر.

أوبو OPPO Oppo A2 Pro ميدياتك

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