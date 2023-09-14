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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحلى مفاجأة .. تغيير بطارية بالمجان لأصحاب هواتف Oppo

أحلى مفاجأة.. تغيير
أحلى مفاجأة.. تغيير بطارية بالمجان لأصحاب هواتف Oppo

تخفف شركة أوبو Oppo من مخاوف المستخدمين بشأن تآكل البطارية في هواتفها الذكية من خلال إطلاق برنامج استبدال البطارية المجانية.

وفقًا لما ذكره Digital Chat Station على Weibo ، ستوفر أوبو برنامج استبدال البطارية المجانية هذا فقط في الصين وحصريًا للهاتف الذكي Oppo A2 Pro الذي من المقرر أن يصبح متاحًا رسميًا في 15 سبتمبر.

يمكن للمستخدمين الحصول على بطارية بديلة مجانية لجهاز Oppo A2 Pro الخاص بهم في غضون 4 سنوات من الشراء، ولكن فقط إذا انخفضت نسبة صحة البطارية إلى أقل من 80% خلال ذلك الوقت.

من المفترض أن يكون هذا البرنامج متاحًا مرة واحدة فقط لكل جهاز.

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يُعد هذا ضمانًا من شركة أوبو لجودة بطاريات هواتفها الذكية ، حيث تثق الشركة في أن بطارية Oppo A2 Pro لن تصل إلى 80% من صحتها في غضون 4 سنوات.

ومن غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت الشركة تخطط لتوسيع هذا البرنامج ليشمل جميع هواتفها الذكية، أو إذا كان سيقتصر على السوق الصينية فقط.

يُذكر أن هذه مجرد شائعات في الوقت الحالي، وسننتظر حتى يوم الجمعة لمعرفة ما إذا كانت ستصبح حقيقة.

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