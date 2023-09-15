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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج كوالكوم.. موتورولا تطلق 3 هواتف جديدة من الفئة الاقتصادية.. صور

موتورولا
موتورولا

تواصل شركة  موتورولا  Motorola  نجاحها في الأسواق العالمية من خلال  إطلاقها لمجموعة جديدة من الهواتف الاقتصادية الموفرة في الميزانية، التي تناسب احتياجات العديد من الأشخاص.

في شهر أغسطس الفائت، بدأت تطفو على السطح شائعات وتسريبات بخصوص بعض هواتف سلسلة Moto G الموجهة للطبقة المتسطة والمستهلك الذي يريد إمكانيات جيدة بأسعار ميسورة. 

واليوم أكدت  موتورولا  الشائعات السابقة وبالفعل أعلنت عن ثلاثة هواتف ستصل إلى السوق الأوروبية وهي Moto G84 و Moto G54 و Moto G54 Power.

موتورولا 

تحتوي الطرز  الثلاثة على ميزات لا تجدها عادةً في الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة، ولكن أفضل ما في المجموعة، Moto G84، مع شاشة عرض نوع OLED مقاس 6.5 بوصة بدقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز.

يعمل موبايل موتورولا موتو جي 84 من خلال معالج "كوالكوم" شريحة  Qualcomm Snapdragon 695 التي تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي  12 جيجابايت رام، كما يحتوي على كاميرتين خلفيتين، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل والعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. الكاميرا السيلفي في المقدمة بدقة 16 ميجابكسل.

موتورولا 

 الطراز الثاني Moto G54 مع شاشة LCD بدقة 1080 بكسل و120 هرتز ويعمل من خلال معالج "ميدياتك" مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 7020 مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. إنه يحتوي على نفس إعداد الكاميرا مثل G84، ولكن مع عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل تحل محل العدسة فائقة الاتساع.

 الطراز الثالث والأخير في التشكيلة الجديدة Moto G54 Power مطابق عمليًا لـ G54، لكن به بعض الاختلافات تحت الغطاء لأنه يحزم وحدة بطارية سعتها 6000 مللي أمبير، أي أكثر بـ 1000 مللي أمبير من بطارية G54، مع شحن بقوة 30 وات (مثل G84) مقارنة بـ 15 وات في G54. وأخيرًا، تعود العدسة فائقة الاتساع بديلة لعدسة الماكرو.

تم إطلاق هذه الهواتف الثلاثة سابقا في الأسواق الآسيوية ولكنها الآن تظهر لأول مرة في أوروبا. الثلاثة متاحة للبيع ابتداءً من اليوم. 

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يعد Moto G84 الأغلى ضمن المجموعة الجديدة ويباع بسعر 299 يورو ويأتي مزودًا بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت بألوان PANTONE Viva Magenta أو Marshmallow Blue أو Midnight Blue. سعر Moto G54 هو الأرخص حيث يباع بـ 179 يورو، ويقع Moto G54 Power في المنتصف بسعر 240 يورو. يأتي كل من G54 وG54 Power بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت وخيارات ألوان هي الأزرق النيلي والأزرق منتصف الليل والأزرق الجليدي والأخضر النعناعي.

على الرغم من أن الهواتف ذات الميزانية المحدودة لا تقدم الكثير من القوة في الأداء، إلا أنها تملأ فجوة مهمة في السوق وتحقق هامش ربح جيد للشركة، وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الهواتف التي يقل سعرها عن 500 دولار أفضل بكثير مما كانت عليه من قبل.

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