لعشاق الفخامة والرفاهية.. سامسونج تطلق سلسلة هواتفها القابلة للطي W24

تطلق سامسونج في كل عام، سلسلة W من الهواتف الذكية القابلة للطي، في الصين؛ لدعم القضايا الإنسانية والخيرية، وفي هذا العام، كعادتها، دخلت في شراكة مع شركة China Telecom؛ لإطلاق هاتفي Samsung W24 و W24 Flip.

مواصفات سامسونج W24 وW24 فليب

لمن لا يعرف، فإن كلا من Samsung W24 Flip وW24 Fold هما في الأساس إصدارات أكثر فخامة من Galaxy Z Fold 5 وFlip 5 وتباع بشكل أساسي في سوقها المحلي بالصين، لذلك، فإنهما يشتركان في ورقة المواصفات مع سلسلة هواتف "زد". وللتذكير فإن كل من Galaxy Z Fold 5 و Flip 5 يعملان من خلال معالج Snapdragon 8 Gen 2.

سامسونج

من حيث الجماليات، يتميز هاتف W24 بإطار ذهبي متطور ولون رمادي، بينما يتميز W24 Flip بمزيج من ثنائية الألوان الأسود والأبيض مع تصميم إطار ذهبي. يتميز كلا الطرازين بإطارات من الألومنيوم المدرع وشاشات زجاجية UTG لمزيد من المتانة والتحمل، كما ستجد شعار للشركة يقول "قلب العالم" “Heart for the World”.

ويتميز W24 بشاشة خارجية مقاس 6.2 بوصة وشاشة داخلية مقاس 7.6 بوصة، وكلاهما بمستويات سطوع قصوى تبلغ 1750 شمعة في المتر المربع ومعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز. توفر الشاشة الداخلية دقة وضوح 2176×1812 بكسل، والشاشة الخارجية تأتي بدقة وضوح 2316×904 بكسل.

سامسونج

يشتمل تصميم هاتف سامسونج W القوي على مفصلات Seiko لتضيف إلى متانة الجهاز، ويتميز إعداد الكاميرا الخاص به بعدسة أمامية سيلفي بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة أسفل الشاشة بدقة 4 ميجابكسل، وعدسة في الظهر فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل. عدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل. ويدعم الجهاز تقريب بصري 3x وتقريب رقمي 30x، مع بطارية مدمجة سعة 4400 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 25 وات.

على الجانب الآخر نجد أن طراز W24 Flip بشاشة داخلية مقاس 6.7 بوصة مع ذروة سطوع تبلغ 1750 شمعة في المتر المربع، ومعدلات تحديث عالية متكيفة تتراوح من 1 هرتز إلى 120 هرتز، ودقة تبلغ 2640 × 1080. وشاشته الخارجية مقاس 3.4 بوصة مع ذروة سطوع تبلغ 1600 شمعة في المتر المربع، ومعدل تحديث 60 هرتز، ودقة 720 × 748 بكسل، وتتضمن عدسة سيلفي بدقة 10 ميجابكسل وإعداد كاميرا خلفية بعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع، تدعم التقريب الرقمي حتى 10x. . مع بطارية مدمجة سعة 3700 مللي أمبير مع قدرة على الشحن السلكي بقوة 25 وات وتقدم أداءً موثوقًا.

سامسونج

السعر والتوافر

يبلغ سعر هاتف Samsung W24 المزود بذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت رام ومساحة تخزين 1 تيرابايت، 15999 يوانًا (2198 دولارًا).

ومن ناحية أخرى، سيكلف جهاز W24 Flip المزود بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت رام ومساحة تخزين 512 جيجابايت، ما قيمته 9999 يوانًا (1374 دولارًا).

وستكون الهواتف الجديدة من "سامسونج" متاحة للحجز بدءا من 21 سبتمبر، على أن تبدأ المبيعات في 22 سبتمبر.

وتأتي الحجوزات المبكرة، مع هدايا مميزة، بما في ذلك خصومات الاستبدال، أو سماعات الأذن الجديدة Galaxy Buds2 Pro، أو خطط التقسيط المريحة بدون فوائد.