4 أشخاص و6 كيانات.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه إدراج 4 أشخاص و6 كيانات على قائمة العقوبات ضد إيران بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان".

وقال المجلس الأوروبي في بيان له، إن العقوبات الجديدة على إيران تشمل نائب قائد الحرس الثوري وقادة الشرطة في محافظتي مازندران وفارس.

وأضاف المجلس الأوروبي ف بيانه، أن العقوبات الجديدة على إيران تشمل أيضا وكالة تسنيم والمجلس الأعلى للفضاء السيبراني الإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على "29 مسؤولا وكيانا في إيران"، من بينهم 25 هيئة، و3 وسائل إعلام، وشركة تعمل في مجال الرقابة، وذلك وفقا لما نشره موقع “إيران إنترناشونال”.

وأوضح الموقع الإيراني، أن من أبرز المسؤولين الذين فرضت عليهم العقوبات؛ نائب قائد الحرس الثوري الإيراني غلام حسين غيب بروار، والمتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي.