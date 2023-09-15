بيان عاجل من روسيا بشأن وعود الاتحاد الأوروبي بمناقشة العقوبات على إيران

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي لم يقم بأي محاولة لمناقشة نظام العقوبات ضد إيران مع روسيا.

وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يعتزم إجراء مشاورات مع جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك روسيا، بشأن العقوبات ضد طهران.

وقال ريابكوف في تصريحات صحفية: "لا أعرف ما خططت له هيئة العمل الخارجي الأوروبية، ولم تكن هناك استفسارات بشأن تنظيم مناقشة هذه القضية على هامش الجلسة رفيعة المستوى في نيويورك".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن عدم رغبة بريطانيا وألمانيا وفرنسا في سحب العقوبات المفروضة على إيران يدفع بشكل جذري منظور استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى أبعد من ذلك.

وأضاف ريابكوف: "لقد وقع حدث يدفع بشكل جذري منظور استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بعيدًا، وقد جاء ذلك من خلال بيان صحفي صادر عن خدمة العمل الخارجي أيضًا، حيث أعلن وزراء خارجية ثلاث دول - فرنسا وألمانيا وبريطانيا - أنه ليس لديهم أي قرار نية الامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 2231".

وتابع: "القيود المؤقتة التي تم فرضها ضمن هذا القرار على عناصر معينة من برنامج الصواريخ الإيراني وبعض الجوانب الأخرى، يعتزمون تنفيذ هذه العناصر ضمن قانونهم الوطني".

وأشار إلى أنه لم تكن الولايات المتحدة وحدها هي التي تخلصت من هذا القرار بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، لافتا إلى أن الأوروبيون، الذين ظلوا يقسمون على التزامهم بهذه الوثيقة، هم الآن في طريق العدمية القانونية الدولية أيضًا، كما أن النظام القائم على القواعد يحجب حكمهم ببساطة.