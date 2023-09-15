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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"يطبعون الدولار بغير حدود".. روسيا تفضح ممارسات الفيدرالي الأمريكي بشأن كثرة الديون

الدولار
الدولار

قال أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن تكتل البنوك الخاصة المعروف باسم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو مقرض الحكومة الأمريكية، والذي بدوره وضع بقية العالم على "إبرة الدولار".

وأضاف باتروشيف في مقال له في صحيفة رازفيدتشيك الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في رفع سقف الدين الوطني بشكل متعمد، ولو بالقوة"، لافتا إلى أن الديون الأمريكية تجاوزت بالفعل 32.5 تريليون دولار".

وأضاف: "يعلن رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واحد تلو الآخر بكل فخر، أن الولايات المتحدة قادرة على سداد أي قرض تحصل عليه، لأنها تستطيع طباعة أموال غير محدودة".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 22 عاما.

وحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25٪ و 5.5٪.

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