تختار مين فيهم.. مقارنة شاملة بين iPhone 15 و iPhone 15 Pro

أزاحت شركة "آبل" Apple الستار، رسميا، يوم الثلاثاء الماضي، في حدث Wonderlust، عن سلسلة الجيل التالي من هواتف iPhone ، بالإضافة إلى تحديثات لساعة Apple Watch.

ونجد في التشكيلة الجديدة الموديل الأساسي وهو آيفون iPhone 15 وiPhone 15 Pro، الأعلى في الأداء والإمكانيات، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه حاليا هل جهاز البرو يستحق بالفعل الأموال الإضافية؟.

في طرز العام الماضي، كانت ميزة الجزيرة الديناميكية Dynamic Island الجديدة بمثابة أحد الفروق المهمة جدا بين iPhone 14 و14 Pro، ولكن هذه الميزة انتقلت الآن إلى iPhone 15 الموديل الأساسي ومع ذلك، هناك اختلافات مهمة يجب مراعاتها عند الاختيار بين iPhone 15 و15 Pro.

وفي السطور التالية يقدم موقع "صدى البلد" مقارنة شاملة بين الجهازين، آيفون 15 النسخة القياسية والنسخة الأعلى Pro، حتى تختار ما يناسب احتياجك

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iPhone 15 vs.15 Pro: الشاشة والغلاف

يتميز كلا من iPhone 15 وiPhone 15 Pro بنفس حجم الشاشة نوع Super Retina XDR مقاس 6.1 بوصة بدقة 2556 × 1179 بكسل. ومع ذلك، تتميز شاشة Pro بتقنية ProMotion، مع معدل تحديث متكيف ومتغير بين 10 هرتز و120 هرتز، هذه الخاصية تؤدي ذلك إلى تمرير أكثر سلاسة في مقاطع الفيديو والألعاب وفي تصفح الويب مقارنة بمعدل التحديث الثابت البالغ 60 هرتز لجهاز iPhone 15. عندما لا تشاهد YouTube أو تلعب الألعاب على هاتفك، سيقوم Pro تلقائيا بخفض معدل التحديث للحفاظ على عمر البطارية.

يحتوي iPhone 15 Pro أيضًا على شاشة تعمل دائمًا مع خاصية always-on display وتبدأ في الاعتام عند الشحن، بينما لن تجد هذه الميزة مع iPhone 15.

يتم تصنيع iPhone 15 و15 Pro من مواد مختلفة. يحتوي 15 العادي على إطار من الألومنيوم مع ظهر زجاجي ملون، بينما يتكون iPhone 15 Pro من إطار التيتانيوم مع ظهر زجاجي غير لامع.

تتوفر المزيد من الخيارات الملونة لجهاز iPhone 15، حيث يمكنك الحصول عليه باللون الوردي أو الأصفر الناعم أو الأخضر الفاتح أو الأزرق الفاتح أو الأسود. يتوفر iPhone 15 Pro بألوان أكثر ثباتًا: الأسود والأبيض والأزرق الداكن والتيتانيوم الطبيعي الذي يبدو باللون البيج.

من حيث الأبعاد والحجم يعد iPhone 15 أكبر قليلاً ولكنه أخف وزنًا من iPhone 15 Pro. بالرغم من أن التيتانيوم أخف من الألومنيوم، لكن وزن iPhone 15 Pro أكبر من iPhone 15، وذلك بسبب إعداد الكاميرات الثلاثي، يزن iPhone 15. أونصة (171 جرامًا)، ويزن iPhone 15 Pro ما يصل لـ 187 جرامًا.

أحد الاختلافات المهمة هو وجود "زر الصامت" ذو الأوامر المتعددة على iPhone 15 Pro. إنه يحل محل مفتاح كتم الصوت العادي الذي لا يزال موجودًا على جانب iPhone 15. افتراضيًا، يؤدي الضغط لفترة طويلة على زر الصامت إلى كتم الصوت وإلغاء كتمه، ولكن يمكنك تخصيصه لتشغيل عدد من الاختصارات مثل تشغيل تسجيل الصوت، أو كتابة مذكرة أو فتح تطبيق الكاميرا والتقاط صورة.

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الكاميرات

وكما هو الحال مع موديلات آيفون السابقة، يتميز iPhone 15 بكاميرات مزدوجة في الخلف، ويحتوي iPhone 15 Pro على ثلاث كاميرات، مع عدسة واسعة بدقة 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع أي من الطرازين، ويضيف iPhone 15 Pro عدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل تحتوي على تقريب بصري 3x. يدعم كلا الطرازين الوضع الليلي، لكن iPhone 15 Pro فقط هو الذي يتيح لك التقاط لقطات الوضع الليلي في الوضع الرأسي.

المعالج والأداء العام

يتم تشغيل آيفون 15 من خلال معالج A16 Bionic، بينما يحتوي iPhone 15 Pro على معالج A17 Pro. يجب أن يكون كلا النموذجين سريعين للغاية؛ الاثنان مع نوى سداسية، يعد iPhone 15 Pro أكثر كفاءة واقتدارا للرسومات الجرافيك والألعاب؛ يحتوي معالج A17 Pro Bionic على وحدة معالجة رسومات سداسية النواة مقارنة بوحدة معالجة الرسومات الخماسية النواة في A16 Bionic.

يتوفر كلا الطرازين بسعات 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت، ويقدم iPhone 15 Pro خيار 1 تيرابايت من مساحة التخزين الأساسية.

سرعات USB-C

تقدم الطرازات الجديدة كابل USB-C، لأول مرة بدلا من شاحن اللايتنينج المعروف، ولكن iPhone 15 Pro فقط هو الذي يدعم سرعات USB 3 البالغة 10 جيجابت في الثانية. ستحتاج إلى شراء كابل USB-C 3 الخاص بك لجهاز 15 Pro نظرًا لأن Apple تشحن كابل USB 2 فقط مع كليهما. iPhone 15 يدعم فقط سرعات USB 2 التي تبلغ 480 ميجابت في الثانية.

السعر

الفرق في السعر بينهما ليس مفاجأة لعملاء آبل. لا توجد مفاجآت كبيرة في هذا الاتجاه، كما هو الحال في السنوات الماضية، تفرض شركة Apple رسومًا إضافية قدرها 200 دولار على iPhone 15 Pro مقارنة بجهاز iPhone 15. يبدأ سعر iPhone 15 من 799 دولارًا و799 جنيهًا إسترلينيًا و1499 دولارًا أستراليًا، بينما يبدأ سعر iPhone 15 Pro من 999 دولارًا و999 جنيهًا إسترلينيًا و 1,849 دولارًا أستراليًا.