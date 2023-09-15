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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على أسعار Iphone 13 فى سلطنة عمان

iphone 13
iphone 13

تعطيك سلسة آيفون 13 واحدة من أفضل البطاريات المتواجدة بين إصدارات آبل المتواجدة حالياً، ومن أميزها جوال iphone 13.

بلغ سعر جوال iphone 13 فى سلطنة عمان سعة 128 جيجابايت مقابل 253 ريالا عمانيا، وسعة 256 جيجابايت بسعر 304 ريالاً.

يعمل جوال iphone 13 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أصغر للكاميرا الأمامية.

iphone 13

يقدم جوال iphone 13 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير  الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يتوفر جوال iphone 13 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت ، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

iphone 13

يحمل جوال iphone 13 بطارية بقوة 3240 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع شراء جوال iphone 13 فى 6 ألوان وهي :الأسود، الأخضر، الأحمر، الوردي، الأزرق، والأبيض.

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