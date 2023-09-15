ردود أفعال غاضبة من محبي آبل بعد الإعلان عن سلسلة iPhone 15

يعد ساعات قليلة مرت على إطلاق آبل سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 15 امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو إكس (تويتر سابقا) بمنشورات غاضبة من عشاق آبل يزعمون فيها أن الابتكار مات بوفاة ستيف جوبز.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقول محبي العلامة التجارية الرائدة في صناعة الهواتف المجمولة إن "ابتكار شركة Apple مات مع ستيف جوبز"وأن iPhone 15 جاء مخيبا للآمال وبلا أي جديد يفتح شهيتهم على الشراء.

ما هي إلا ساعات قليلة عقب حدث آبل Wanderlust الذي طال انتظاره وغرق موقع إكس تحديدا بتغريدات الشكاوى الرافضة لما جاء في السلسلة الجديدة، ويبدو أن شركة آبل هذه المرة سوف تخسر الكثير من عملائها المخلصين.

في حين أن الجهاز الذي يبلغ سعره 799 دولارًا / 799 جنيهًا إسترلينيًا يأتي بخمسة ألوان تقدمها الشركة لأول مرة مع كاميرا خلفية رئيسية بها مجموعة من الترقيات، يزعم بعض محبي Apple أن التشكيلة تفتقر إلى التطورات التي كانوا يأملون فيها.

Apple

Apple

لم يحقق آيفون 15 الجديد طموحات المستهلكين، خاصة في عصر أصبحت الشركات المنافسة تقدم خصائص تبدو ثورية ومذهلة ليس فقط مع الكاميرا الرائدة وبدقة تصوير عالية بل أيضا ذاكرة وصول عشوائي وقدرات شحن فائقة وهي كلها أشياء لا تقدمها آبل وتعتمد على اسمها ومجدها الذي بنته من سنين طويلة، ولكن يبدو أن نجمها في الأفول.

فوجيئ محبي آبل بأن عمر البطارية وحجم الشاشة مع iPhone 15 لم يتغير عن الجيل السابق عليه، نفس الشاشة مقاس 6.1 بوصة وسعة تشغيل الفيديو أيضا، جاء في تغريدة أحد المستخدمين: "يشبه iPhone 15 تمامًا iPhone 14"، بينما اشتكى آخر: "مات ابتكار Apple مع ستيف جوبز".

وغرد أحدهم أيضًا: "لم تذكر آبل مطلقًا عمر البطارية في طرازات iPhone 15 Pro، وهذا أمر مخيب للآمال خاصة في ظل الحالة المتدهورة لبطاريات iPhone 14 والضيق العام بشأن طول عمر الهواتف".

Apple

وتأتي هذه الانتقادات بعد أشهر من التكهنات والتسريبات المحيطة بجهاز iPhone 15، مع وجود عدد كبير من التوقعات المبالغ فيها والوهمية من قبل البعض، ولكن صحت معلومة إطار التيتانيوم المستخدم في بناء مركبة ناسا المتجولة Perseverance Mars بدلا من الفولاذ المقاوم للصدأ

تدعي شركة Apple أن إطار التيتانيوم سيجعل الهواتف أكثر متانة وخفة الوزن مقارنة بالطرز السابقة. هناك أيضا أهم ميزة في الآيفون الجديد وهو تضمين زر كاتم الصوت بـ مجموعة واسعة من الخصائص الجديدة هذا بالإضافة إلى تبديل كابل لايتنينج Lightning الخاص بالشركة بمنفذ USB-C، امتثالا مع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة.

لكن تظل ميزة "Name Drop" كانت من بين أبرز المزايا الجديدة على الإطلاق حيث تسمح للمستخدمين بمشاركة تفاصيل جهة اتصال عن طريق الجمع بين جهازي iPhone معًا، ولكن هذه الإضافات بالنسبة لمحبي آيفون لم تكن كافية، وما أثار غضبهم أيضا أن iPhone 15 هو تقريبًا صورة طبق الأصل من طراز iPhone 14.

Apple

نجد أن كلا من iPhone 15 وسابقه مع شاشة مقاس 6.1 بوصة ويزن ما يزيد قليلاً عن 170 جرامًا، مع سعة بطارية تستمر 20 ساعة. يستضيف كلا الجهازين أيضًا كاميرات TrueDepth أمامية بدقة 12 ميجابكسل (f/1.9) مع وظائف التركيز التلقائي.

كتب أحد مستخدمي X. "أوه، إنه iPhone 12! يعني 13! يعني 14! "أعني IPHONE 15. لا توجد طريقة يمكنني من خلالها معرفة الفرق بين كل هذه الموديلات"،

وعلق آخر: "تابعت حدث Apple ولا يوجد فرق بين iPhone 14 وiPhone 15" مع هاشتاج #AppleEvent

وقال أحدهم أيضًا: "أنا من أشد المعجبين بشركة آبل، وiPhone 15 باهت جدًا ومع ذلك أنا سوف اتخطاه وأنتظر رؤية iPhone 16".