عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ردود أفعال غاضبة من محبي آبل بعد الإعلان عن سلسلة iPhone 15

Apple
Apple

 

يعد ساعات قليلة مرت على إطلاق آبل سلسلة هواتفها الجديدة  آيفون  15 امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو إكس (تويتر سابقا) بمنشورات غاضبة من عشاق آبل يزعمون فيها أن الابتكار مات بوفاة ستيف جوبز.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقول محبي العلامة التجارية الرائدة في صناعة الهواتف المجمولة  إن "ابتكار شركة  Apple مات مع ستيف جوبز"وأن iPhone 15 جاء مخيبا للآمال وبلا أي جديد يفتح شهيتهم على الشراء.

ما هي إلا ساعات قليلة عقب حدث آبل Wanderlust الذي طال انتظاره وغرق موقع إكس تحديدا بتغريدات الشكاوى الرافضة لما جاء في السلسلة الجديدة، ويبدو أن شركة آبل هذه المرة سوف تخسر الكثير من عملائها المخلصين.

في حين أن الجهاز الذي يبلغ سعره 799 دولارًا / 799 جنيهًا إسترلينيًا يأتي بخمسة ألوان تقدمها الشركة لأول مرة مع كاميرا خلفية رئيسية بها مجموعة من الترقيات، يزعم بعض محبي Apple أن التشكيلة تفتقر إلى التطورات التي كانوا يأملون فيها.

Apple 
Apple 

لم يحقق آيفون 15 الجديد طموحات المستهلكين، خاصة في عصر أصبحت الشركات المنافسة تقدم خصائص تبدو ثورية ومذهلة ليس فقط مع الكاميرا الرائدة وبدقة تصوير عالية بل أيضا ذاكرة وصول عشوائي وقدرات شحن فائقة وهي كلها أشياء لا تقدمها آبل وتعتمد على اسمها ومجدها الذي بنته من سنين طويلة، ولكن يبدو أن نجمها في الأفول.

فوجيئ محبي آبل بأن عمر البطارية وحجم الشاشة مع iPhone 15 لم يتغير عن الجيل السابق عليه، نفس الشاشة مقاس 6.1 بوصة وسعة تشغيل الفيديو أيضا، جاء في تغريدة  أحد المستخدمين: "يشبه iPhone 15 تمامًا iPhone 14"، بينما اشتكى آخر: "مات ابتكار Apple مع ستيف جوبز".

وغرد أحدهم أيضًا: "لم تذكر آبل مطلقًا عمر البطارية في طرازات iPhone 15 Pro، وهذا أمر مخيب للآمال خاصة في ظل الحالة المتدهورة لبطاريات iPhone 14 والضيق العام بشأن طول عمر الهواتف".

Apple 

وتأتي هذه الانتقادات بعد أشهر من التكهنات والتسريبات المحيطة بجهاز iPhone 15، مع وجود عدد كبير من التوقعات المبالغ فيها والوهمية من قبل البعض، ولكن صحت معلومة إطار التيتانيوم المستخدم في بناء مركبة ناسا المتجولة Perseverance Mars بدلا من الفولاذ المقاوم للصدأ

تدعي شركة Apple أن إطار التيتانيوم  سيجعل الهواتف أكثر متانة وخفة الوزن مقارنة بالطرز السابقة. هناك أيضا أهم ميزة في الآيفون الجديد وهو تضمين زر كاتم الصوت بـ مجموعة واسعة من الخصائص الجديدة هذا بالإضافة إلى تبديل كابل لايتنينج Lightning الخاص بالشركة بمنفذ USB-C، امتثالا مع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة.

هل تستحق هواتف آبل الجديدة الشراء؟.. أبرز 5 تغييرات في iPhone 15

لو محتار.. أبل تنشر مقاطع فيديو للتفريق بين ميزات طرز iPhone 15

لكن تظل ميزة "Name Drop" كانت من بين أبرز المزايا الجديدة على الإطلاق حيث تسمح للمستخدمين بمشاركة تفاصيل جهة اتصال عن طريق الجمع بين جهازي iPhone معًا، ولكن هذه الإضافات بالنسبة لمحبي آيفون لم تكن كافية، وما أثار غضبهم أيضا أن iPhone 15 هو تقريبًا صورة طبق الأصل من طراز iPhone 14.

Apple 

نجد أن كلا من iPhone 15 وسابقه مع شاشة مقاس 6.1 بوصة ويزن ما يزيد قليلاً عن 170 جرامًا، مع سعة بطارية تستمر 20 ساعة. يستضيف كلا الجهازين أيضًا كاميرات TrueDepth أمامية بدقة 12 ميجابكسل (f/1.9) مع وظائف التركيز التلقائي.

كتب أحد مستخدمي X. "أوه، إنه iPhone 12! يعني 13! يعني 14! "أعني IPHONE 15. لا توجد طريقة يمكنني من خلالها معرفة الفرق بين كل هذه الموديلات"،

وعلق آخر: "تابعت حدث Apple ولا يوجد فرق بين iPhone 14 وiPhone 15" مع هاشتاج #AppleEvent

وقال أحدهم أيضًا: "أنا من أشد المعجبين بشركة آبل، وiPhone 15 باهت جدًا ومع ذلك أنا سوف اتخطاه وأنتظر رؤية iPhone 16".

iPhone iphone 15 فيسبوك أكس تويتر آيفون آبل ستيف جوبز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

قرش دهب.. القصة الكاملة لهجوم "تايجر شارك" على سيدة مصرية

رضا عبد العال: نجم الأهلي يستحق الانضمام للمنتخب

موضوعات متعلقة

أيهما أفضل؟.. اعرف متى تستخدم متصفح Firefox و Opera

منها "كورونا" و"اللقاحات".. ثريدز يمنع كلمات البحث المتعلقة بـ"المواضيع الحساسة"

الشركة الأم لـ "نوكيا".. HMD تقرر إطلاق هواتف ذكية بعلامتها التجارية الأصلية

فيفو تشوق جمهورها لهاتف T2 Pro 5G بإعلانات جديدة

محتكرة صناعة مودم الـ 5G .. آبل تجدد عقدها مع كوالكوم

آبل تطلق iPhone 15 Pro و 15 Pro Max بـ "زر صامت جديد"

يبدأ من 799 دولارا.. آبل تكشف رسميا عن iPhone 15

آبل تستبدل الإكسسوارات الجلد في Apple Watch الجديدة بمواد صديقة للبيئة

ترشيحاتنا

500 جنيه|أسعار الذهب تهبط إلى مستويات قياسية الآن قبل قرار حكومي مرتقب

نجل الرئيس الأمريكي يواجه تهمة حيازة سلام ناري بشكل غير قانوني

مفاجأة غير سعيدة للمتهم بالتعدي علي الفنانة مني زكي

أمريكا .. ارتفاع كبير في أسهم بورصة وول ستريت

قرش دهب.. القصة الكاملة لهجوم "تايجر شارك" على سيدة مصرية

الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يحذر من مرض خطير ينتشر بسبب الأعاصير والعواصف

أغرب من الخيال..مقطع فيديو طريف لسيدة تثير الجدل بابتلاعها لسماعة.. إليك التفاصيل

الفرق كبير .. شاهد درة بنفس إطلالة نجمة عالمية تشعل السوشيال ميديا

"أنا عايش".. لقطات من مقطع فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل ليبي من تحت الأنقاض

فيديو

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ