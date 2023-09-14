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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فرصة متتعوضش.. خصم مذهل على آيفون 14 برو ماكس

جوال آيفون 14 برو
جوال آيفون 14 برو ماكس

بعد إطلاق آبل سلسلة آيفون 15، قدمت مواقع التجارة الإلكترونية عروضا مغرية على هواتف آيفون السابقة، شملت تخفيضات مذهلة على الهواتف الذكية باهظة الثمن، أو تقدمها في عرض قوى مع آيربودز بسعر أرخص لمنح فرصة لعشاق هذه الفئة من الهواتف المحمولة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

خصم مذهل على جوال آيفون 14 برو ماكس

حصل جوال آيفون 14 برو ماكس، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في الإمارات،والذي يأتي مع خصمًا مغريًا حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين على الإنترنت، ويقدم الموقع خصمًا يصل إلى 16% مما يوفر ما يصل إلى 961 درهم إماراتي أقل من سعر الهاتف الأساسي.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من جوال آيفون 14 برو ماكس، بسعة 512 جيجابايت، مع دعما لتقنية الجيل الخامس 5G، باللون الفضي، في الإمارات مقابل سعر 4988 درهم إماراتي، بدلًا من 5949 درهم إماراتي.

خصم مذهل على جوال آيفون 14 برو ماكس

وبالنسبة لمواصفاته.. يتميز آيفون 14 برو ماكس بشاشة كبيرة يبلغ قياسها 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، محمية بطبقة أقوي ضد الخدش من السيراميك Ceramic Shield بدون أي حواف، تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، تدعم سطوع الشاشة 1600 شمعة حتى 2000 شمعة لمحتوى HDR، كما تتميز بدعم تقنية Always-On.

ويعمل جوال آيفون 14 برو ماكس، بمعالج آبل الأحدث A16 Bionic، المطور بمعمارية 4 نانومتر، ويأتي المعالج مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتمتع جوال آيفون 14 برو ماكس بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f / 1.78، متصلة بكاميرا جديدة فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، مع عدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر TOF 3D LiDAR لتصوير العمق، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي جوال آيفون 14 برو ماكس، ببطارية تبلغ قوتها 4323 مللى أمبير في الساعة، يتم شحنها من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط، وتدعم العمل مع الشاحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 15 وات، ويتوفر الهاتف في اللون الأسود والفضي والذهبي  والبنفسجي.

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