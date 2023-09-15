حافلة الأهلي تصل ملعب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة أخيرة للاعبي الفريق لتأكيد خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

واعلن مارسيل كولر، المدير الفني تشكيل الفريق لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.