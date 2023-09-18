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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحسن عربية لكل البنات. .سعرها 100 ألف جنيه فقط

سوزوكي ماروتي
سوزوكي ماروتي

تميل البنات دوماً عن التفكير في شراء سيارة لإختيار فئة الهاتشباك، فهي الأقرب إليهن بفضل الحجم المناسب، والذى يجعل من عملية القيادة أكثر سهولة لحين لإتقان القيادة لاحقاً، ومع ارتفاع أسعار السيارات بشكل ملحوظ، أصبح سوق المستعمل هو الحل الأفضل، ونقدم هذه السيارة الشهيرة مقابل سعر 100 ألف جنيه فقط، وهي من علامة سوزوكي .

وفقاً لمنصة بيع السيارات المستعملة “أونلاين” الأشهر في مصر، فالسيارة سوزوكي ماروتي موديل 2008، وبحسب مالكها فهي معروضة للبيع مقابل 100 ألف جنيه.

سوزوكي ماروتي

حاءت سوزوكي ماروتي موديل 2008 بمحرك 800 سي سي، بقوة 36 حصانا، مع ناقل حركة "مانيوال" من 5 سرعات، بخزان وقود سعة 30 لتر، وسرعة قصوي 138 كيلو متر في الساعة.

سوزوكي ماروتي

بعيداًعن حجم سوزوكي ماروتي الصغير، إلا أنها توفر مقصورة رحبة لشخصين فى المقدمة، ولطفلين فى المقعد الخلفي، مع عجلة قيادة تقليدية، وعدادات بسيطة.

سوزوكي ماروتي

تأتى سوزوكي ماروتي موديل 2008 بدون أى دهانات داخلية، وحصلت على دهان خارجي فقط للتجديد، وبلغت قراءة العداد الخاص بها 160 ألف كيلومتر، باللون الذهبي مقابل 100 ألف جنيه، بها رخصة حتي 2023، مرخصة بمحافظة القليوبية.

الهاتشباك البنات سوق المستعمل سوزوكي ماروتي سوزوكي ماروتي موديل 2008 اخبار العراق

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